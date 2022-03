La police forme 2 chiots Labradors pour lutter contre les problèmes de santé mentale dans les écoles

Photo d'illustration

2 chiots vont bientôt pouvoir commencer un apprentissage assez spécial, qui leur permettra d’apporter du réconfort aux écoliers en difficulté sur le plan psychologique. Des Labradors dont un élevage local s’engage à faire don.

A Reading, dans le Massachussetts (Nord-est des Etats-Unis), la police se dote de précieux nouveaux atouts pour venir en aide aux membres de la communauté les plus atteints mentalement par la crise sanitaire. Il s’agit de 2 chiots Labrador Retrievers qui seront spécialement formés, comme le rapportait Boston.com le lundi 7 mars.

C’est un communiqué publié le même jour, par la police de Reading, qui annonçait le projet. Les jeunes canidés en question interviendront dans les écoles publiques de la ville, où ils réconforteront les élèves ayant souffert du confinement, de l’isolement et d’autres expériences traumatisantes liées à la pandémie de Covid-19.

Ce sont d’ailleurs les écoliers qui auront un choisir un nom pour le premier de ces 2 chiots, qui rejoindra le département de la police de Reading dans quelques jours. Le second, lui, sera accueilli vers la fin du mois prochain. Les quadrupèdes seront confiés aux officiers de police de liaison scolaire Brian Lewis et Matt Vatcher. Ce sont ces derniers qui en ont eu l’idée.



Photo d'illustration

Des chiens pour répondre à « l’augmentation augmentation des appels liés à la santé mentale dans les écoles »

« La police de Reading a constaté une augmentation des appels liés à la santé mentale dans les écoles et au sein de la communauté en général depuis le début de la pandémie de COVID-19 », explique ledit communiqué. Les chiens de réconfort font partie des méthodes novatrices choisies par le département pour y répondre, dans le but de « désamorcer les situations délicates » et de « favoriser les interactions positives ».

« Nous sommes ravis de lancer ce programme et pour les contributions que ces 2 chiens de réconfort apporteront à notre service et au bien-être de tous ceux avec qui ils interagiront », a déclaré, pour sa part, le chef de la police David Clark.

Outre les écoles, ils effectueront également des visites dans les maisons de retraites de la ville.

Peggi et David Brogan, éleveurs de la région, se sont engagés à faire dons des 2 chiots. Ils en avaient déjà offert 18 aux programmes employant des chiens de thérapie ou de réconfort à Reading et dans d’autres villes de Nouvelle-Angleterre.