La nouvelle coupe de cheveux de ce chien enfoui sous plus de 6 kilos de poils change sa vie à jamais

À Clinton, en Caroline du Sud (États-Unis), le service de contrôle des animaux a trouvé un chien errant dans un état catastrophique. L'animal, enfoui sous plusieurs kilos de fourrure emmêlée, avait besoin d'une séance chez le toiletteur.

Betty Burns et ses collègues volontaires ont été choqués en découvrant le chien. Et on comprend pourquoi : le canidé était piégé sous une tonne de poils. Il était quasiment impossible pour les sauveteurs de localiser sa tête, tant sa fourrure emmêlée formait une énorme masse difforme.

« Vous ne pouviez pas voir ses yeux, vous ne pouviez pas voir son nez, vous ne pouviez pas voir sa bouche. Comment ce chien se déplaçait comme il l'a fait, je ne sais toujours pas », a déclaré Betty Burns au Dodo. Cette dernière, accompagnée d'une équipe de toiletteurs et de professionnels de santé, est passée à l'action pour libérer le canidé de sa « prison ».

© Heart of LCAC

La séance chez le toiletteur a transformé sa vie

Le chien a été mis sous sédation. Après 4 heures de dur labeur, plus de 6 kilos de poils ont été retirés. Selon les soigneurs, le quadrupède a probablement été gardé dans une cage pendant au moins un an.

© Heart of LCAC

Avec autant de poils étouffant le petit animal, nommé Pat the Mat, il était impossible de déterminer sa race. L'équipe a finalement appris qu'il s'agissait d'un Cocker croisé, âgé de 9 ans.

© Heart of LCAC

La nouvelle coupe de cheveux de Pat the Mat a littéralement changé sa vie. Vif, il aime désormais courir et jouer, comme le ferait n'importe quel autre chien. Malgré l'épreuve endurée, le rescapé semble déterminé à laisser le passé derrière lui et à aller de l'avant.

© Heart of LCAC

Après l'intervention des toiletteurs, les bénévoles de l'association Too Broke Girls Dog Rescue l'a pris en charge. Pat the Mat a été placé en famille d'accueil, où il profite pleinement de sa vie de VIP. « C'est un amour », a confié Betty Burns. « C'est juste un petit gars heureux maintenant. » Sa formidable transformation fait chaud au cœur.