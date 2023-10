La mobilisation touchante des enfants du quartier pour sauver une chienne blessée par une moto

Des enfants ont œuvré main dans la main pour réunir des fonds permettant à la propriétaire d’une chienne accidentée de payer ses soins, rapportait WESH.

Marisol Serrano habite Orlando en Floride (Etats-Unis). A la mi-septembre, un terrible accident s’est produit devant chez elle. Alors que sa fille rentrait, leur chienne Stevie est sortie en courant pour lui faire la fête.

En traversant la route, la femelle Golden Retriever a été fauchée par un motocycliste, qui n’a même pas daigné s’arrêter pour s’enquérir de son état. Stevie s’est aussitôt effondrée.

Emmenée aux urgences vétérinaires, la chienne a été placée en soins intensifs pendant 6 jours. Souffrant notamment d’une perforation du poumon et de fractures aux vertèbres, elle était entre la vie et la mort durant son hospitalisation.



Heureusement, l’intervention chirurgicale l’a sauvée. La Golden Retriever a survécu et a pu rentrer à la maison pour poursuivre sa convalescence entourée de sa famille.

Marisol Serrano se retrouvait toutefois avec un important montant à régler à la clinique vétérinaire.

Ses filles et les enfants du quartier ne sont pas restés les bras croisés. Ils ont voulu lui venir en aide en installant un stand de vente de limonade et de friandises. Ils ont également créé un code QR pour permettre aux passants de faire un don via leurs smartphones. L’un des voisins, grand amoureux des chiens, a d’ailleurs contribué à la cagnotte en donnant 50 dollars.



« Quand ils m’ont donné cet argent, j’ai pleuré »

Stevie est un membre adoré de sa famille. Elle « est très intelligente, très obéissante et tellement mignonne », dit Marisol Serrano. La chienne est également appréciée dans le quartier, d’où cette formidable vague de solidarité s’étant constituée autour d’elle. « La plupart des gens sont passés et ont donné de l'argent parce que c'était Stevie », indique en effet Rylee, l’une des filles de Mme Serrano.



Le dimanche 24 septembre, les enfants ont tendu à cette dernière une enveloppe contenant le montant récolté grâce à leurs efforts : 403 dollars (380 euros environ). La mère de famille était reconnaissante et émue. « Quand ils sont venus me donner cet argent, je me suis mise à pleurer », raconte-t-elle.

Stevie se porte beaucoup mieux depuis l’accident. Elle doit encore prendre des médicaments, mais elle reprend des forces de jour en jour.

