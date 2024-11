La mésaventure d'un chien malvoyant tombé dans un puits de lumière se termine bien après un appel à l'aide lancé sur les réseaux sociaux

Phalco est de retour à la maison sain et sauf et ce chien aura tout le temps de se remettre de sa mésaventure, survenue le weekend dernier à Golancourt dans l’Oise. Des faits rapportés par Oise Actu le lundi 14 octobre.

Le samedi 12 octobre au soir, une habitante avait entendu des aboiements, mais elle n’y avait pas vraiment prêté attention, pensant qu’il s’agissait de chiens du quartier.

Dimanche matin, en ouvrant les volets, la maîtresse des lieux se faisant appeler Bllt Estlle sur Facebook a découvert avec stupéfaction qu’un chien était pris au piège au fond de son puits de lumière. L’animal, un American Staffordshire Terrier malvoyant, venait de passer toute la nuit dans cette position, dans l’impossibilité de faire quoi que ce soit pour se libérer.



Bllt Estlle / Facebook

Elle a tenté de lui venir en aide, mais le chien terrifié et sans doute désorienté émettait des grognements à chaque tentative d’approche.

« Le portail était pourtant fermé »

Bllt Estlle n’a eu d’autre choix que d’alerter les pompiers et la gendarmerie. Elle a également lancé un appel sur les groupes Facebook locaux « Golancourt Passé et Présent » et « Pet Alert 60 ». « Nous avons un chien (staff/pittbull) qui ne nous appartient pas et qui est tombé dans notre puits de lumière. Il a peur et nous grogne dessus quand on l'approche. Nous souhaitons savoir s'il appartient à quelqu'un sur Golancourt, Muille, Villette ou alentours », peut-on lire sur les publications en question qui ont été déterminantes.

Le maître du quadrupède a reconnu celui-ci sur la photo partagée par l’habitante et a aussitôt contacté Bllt Estlle. Il est arrivé chez elle peu après et a réussi à récupérer son ami canin en toute sécurité.

L’homme a expliqué qu’il ignorait comment son chien, qui s’appelle Phalco, avait « pu s’enfuir de chez [lui]. Le portail était pourtant fermé ».