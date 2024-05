La maîtresse des chiens livrés à eux-mêmes et évacués d'un appartement insalubre à Toulouse a été retrouvée et entendue par la police

Faim, soif, insalubrité, enfermement… Ce sont les terribles conditions de vie que connaissaient 2 chiens adultes et leurs 3 chiots libérés d’un appartement toulousain avant-hier. Leur maîtresse s’est présentée au poste de police et devra très probablement s’en expliquer face à la justice.

On en sait un peu plus sur les circonstances du sauvetage de 5 chiens qui vivaient privés de tout dans un logement insalubre à Toulouse. La locataire de l’appartement et propriétaire des animaux serait une boulangère de 23 ans souffrant probablement du syndrome de Diogène (manque, voire absence d’hygiène caractérisant le lieu de vie), rapportait La Dépêche du Midi le lundi 13 mai.

L’intervention des forces de l’ordre et de l’association Les 4 Pattes, présidée par la capitaine de police Céline Gardel, avait eu lieu le dimanche 12 mai dans cet immeuble situé chemin de Lapparou.

Alertés par des témoignages, policiers et bénévoles avaient découvert un couple de chiens, de races Berger Belge Malinois et American Staffordshire Terrier, sur le balcon jonché de détritus, ainsi que leur 3 chiots dans le salon tout aussi malsain.



Les 4 Pattounes / Facebook

La faim et la soif accablait les 5 canidés qui étaient extrêmement maigres. Ils étaient si assoiffés qu’ils ont bu des litres d’eau versés par la police dans leurs gamelles désespérément vides.

« Obligés de lécher la terrasse lorsqu’il pleut » pour apaiser leur soif

« Je voulais sauver ces pauvres bêtes. Cela fait 10 jours qu’on ne voit personne les nourrir. Pour survivre, ils sont obligés de lécher la terrasse lorsqu’il pleut », indiquait un témoin à La Dépêche du Midi.



Les 4 Pattounes / Facebook

Des pompiers et un serrurier étaient également sur les lieux pour prendre part au sauvetage. La police a identifié la maîtresse des chiens et la jeune femme, d’abord injoignable, s’est finalement présentée au commissariat central où elle a été entendue par les enquêteurs et placée en garde à vue lundi.

Comme nous l’avions précisé hier, les animaux ont été emmenés en clinique vétérinaire pour recevoir examens et soins. Leurs jours ne seraient pas en danger. Par ailleurs, l’association Les 4 Pattounes a annoncé son intention de porter plainte pour abandon, un délit passible de « 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende », rappelait-elle sur sa page Facebook.