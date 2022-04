En attendant sa famille pour la vie, ce Chihuahua sénior trouve du réconfort en se blottissant chaque nuit sous une couverture

© Jan Nageldinger

Scooter désespérait de trouver une famille et tenter de se rassurer comme il le pouvait en s’emmitouflant dans sa couverture préférée. La chance a fini par tourner en faveur de ce chien sénior doté d’un agréable caractère.

Tout allait pour le mieux pour Scooter, Chihuahua sénior, jusqu’au décès de son propriétaire. Là, du jour au lendemain, sa vie a basculé ; il s’est retrouvé dans un refuge, celui de la Humane Society du comté de Branch, dans l’Etat du Michigan.

L’équipe de l’association en prenait soin, mais rien ne pouvait remplacer l’affection et la chaleur d’un foyer. Pour se rassurer, le chien se glissait tous les soirs sous sa couverture et s’y blottissait. On ne voyait que son visage plein de tristesse et ses oreilles.



Jan Nageldinger

En raison de son âge, les bénévoles s’inquiétaient de ne pas le voir trouver une famille aimante. « Scooter avait 12 ans et souffrait d’une vieille blessure à la hanche », raconte Jan Nageldinger, responsable du refuge, à The Dodo. Ses chances d’être adopté semblaient minces et on pensait qu’il finirait sa vie dans la structure d’accueil.

C’était sans compter l’engouement et l’émotion qu’allait susciter un post Facebook publié à son sujet par l’association, avec notamment une photo montrant Scooter sous sa couverture. De nombreuses familles ont contacté la Humane Society du comté de Branch en vue de l’adopter. Parmi elles, il y avait celle de Jessica Lynn Howard, qui avait déjà adopté 2 Chihuahuas dans ce refuge.



Jan Nageldinger

En découvrant l’histoire et les images de Scooter, elle et son mari Tim ont été très émus. « Sans hésiter, je l’ai montré à Tim et je lui ai dit : je dois aller le chercher », se souvient Jessica Lynn Howard. Son conjoint était d’accord.

Le lendemain matin, elle a effectué 3 heures de routes pour se rendre au refuge et officialiser l’adoption de Scooter. Et lorsque ce dernier est arrivé dans sa nouvelle maison, il a été accueilli avec une joie indescriptible par les 5 autres chiens de la famille. « C'était incroyable, tout le monde l'a salué comme s'il était un de leurs amis perdus de vue depuis longtemps ; ils ont vraiment agi comme s'il avait toujours été là », relate sa maîtresse.



Jessica Lynn Howard

« Il joue comme s'il avait 2 ans »

Jessica Lynn Howard, Tim, leurs enfants Braden et Dalanie et leurs amis à 4 pattes vivent dans une grande ferme. Scooter et ses nouveaux amis, appelés Jax, Hank, BabyFace, Spur et Waylon, disposent donc de beaucoup d’espace pour jouer et courir.



Jessica Lynn Howard

Le Chihuahua sénior n’a pas mis longtemps à s’intégrer et à se faire une place de choix dans ce joyeux foyer : « Il est super drôle […]. Il joue comme s'il avait 2 ans parfois », dit sa propriétaire.



Jessica Lynn Howard

Scooter a toujours son rituel qui consiste à se lover dans sa couverture pour s’endormir. « C’est vraiment adorable à voir », raconte Jessica Lynn Howard. Celle-ci est ravie de le voir aussi heureux, et elle espère que cette histoire encouragera d’autres familles à donner une chance aux animaux âgés qui attendent dans les refuges, ou tout simplement à soutenir les associations en leur adressant des dons.

Jessica Lynn Howard