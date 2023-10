La maîtresse d'un chien intriguée par son comportement comprend qu'il était annonciateur d'une bonne nouvelle

Sydney ne comprenait pas pourquoi son chien s’était tout d’un coup mis à s’intéresser à son ventre. L’animal la suivait partout et guettait la moindre occasion de se rapprocher de son abdomen. Intrigués, la jeune femme et son mari ont fini par se rendre compte que son étrange attitude était annonciatrice d’une merveilleuse nouvelle.

Un couple a appris que la famille allait s’agrandir après que son chien lui a mis la puce à l’oreille, rapportait le média australien news.com.au.

Sydney Pritchard Benson, 27 ans, et son mari Josh sont les heureux propriétaires de 2 adorables chiens. Il s’agit d’un Goldendoodle (croisé Golden Retriever / Caniche) appelé Beni et un Teckel miniature répondant au nom de Freddie.

Si le premier canidé n’a pas affiché de changement comportemental notable, son congénère bas sur pattes, lui, a récemment étonné ses maîtres par son attitude inhabituelle envers sa maîtresse.

Freddie était plus agité que de coutume et s’intéressait de plus en plus au ventre de Sydney Pritchard Benson. Chaque fois qu’elle s’asseyait ou s’allongeait, il s’empressait de la rejoindre pour se poser sur son abdomen. Elle ignorait pourquoi le quadrupède faisait cela et constatait que cette habitude tendait à s’accentuer.



Sydney Pritchard Benson / Instagram

Quelques semaines plus tôt, Sydney Pritchard Benson et Josh avaient décidé qu’ils étaient prêts à avoir un enfant. Le couple voulait essayer tout en sachant que les problèmes thyroïdiens de la jeune femme compromettaient leurs chances de réaliser leur rêve.



Sydney Pritchard Benson / Instagram

Cette dernière ne faisait pas encore le lien entre le comportement surprenant de Freddie à son égard et ce qui se préparait. « Je me souviens avoir lu quelque chose il y a longtemps qui disait que les chiens peuvent savoir si vous êtes enceinte ou si vous êtes malade ou quelque chose du genre », confie-t-elle à news.com.au.



Sydney Pritchard Benson / Instagram

« Comme si Freddy avait une mission »

L’idée commençait à trotter dans sa tête, mais elle n’y croyait pas véritablement. Pour en avoir le cœur net, elle a décidé d’effectuer un test de grossesse. Le résultat l’a laissée sans voix ; Sydney Pritchard Benson était à la fois extrêmement heureuse d’attendre un bébé et admirative vis-à-vis du Teckel.



Sydney Pritchard Benson / Instagram

« J'ai littéralement couru dans la pièce et j'ai regardé [Freddie] et je me suis dit : ‘Comment ? Comment peux-tu savoir ça ?’ », raconte-t-elle.

Les futurs parents ont à présent la certitude que Freddie sera un excellent ami pour leur enfant à naître. Il s’est d’ailleurs toujours montré très doux et attentionné envers les tout petits, notamment leur nièce de 8 mois.

A lire aussi : L'adorable réaction d'une Samoyède à qui on présente un chaton orphelin ayant besoin de réconfort (vidéo)

« C’est comme si Freddy avait une mission désormais, dit Josh. Il cherche constamment à se mettre sur son ventre, d’une manière ou d’une autre ».