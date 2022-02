La mairie de Nice ouvre ses portes aux animaux de compagnie des employés

A Nice, les employés de la mairie ont désormais la possibilité d’amener leur chien sur leur lieu de travail. Une initiative encouragée par Henry-Jean Servat, adjoint délégué à la Protection animale.

L’engagement du journaliste et écrivain Henry-Jean Servat pour la cause animale n’est plus à présenter. Il le porte encore plus depuis qu’il est adjoint délégué à la Protection animale à la mairie de Nice.

Il avait milité pour que les chiens puissent avoir accès aux parcs, aux plages et aux transports en commun. Désormais, depuis début janvier et grâce à son soutien, ceux qui travaillent à l’Hôtel de ville de la préfecture maralpine peuvent y venir en compagnie de leurs amis à 4 pattes.

Julia est l’un des premiers membres du personnel de la mairie à l’avoir fait ; Gary, son Teckel, a ainsi eu l’occasion de déambuler dans les couloirs et les bureaux de la municipalité, recevant les compliments des collègues de sa maîtresse.

« Moi je veux que l'on vive en harmonie avec les animaux, dit Henry-Jean Servat à France Bleu. Être au travail avec eux, ça en fait partie ! »

Le natif de Montpellier a rappelé les bienfaits associés à la présence d’animaux de compagnie sur les lieux de travail : moins de stress pour le chien comme pour son propriétaire et meilleure productivité notamment.

Bientôt le tour des chats ?

Pour Julia, les canidés sont aussi un formidable vecteur de « lien social ». A la mairie, Gary est considéré comme « un membre de l’équipe, […] un collègue ».

Une organisation a été mise en place pour l’expérience se déroule dans les meilleures conditions. L’accord des autres employés est nécessaire, les vaccins de l’animal doivent être à jour et un planning permet d’éviter d’éventuels conflits entre chiens aux personnalités incompatibles.

Henry-Jean Servat espère à présent étendre cette initiative aux propriétaires de chats.