La lettre au Père Noël émouvante d'une chienne en quête d'un nouveau foyer depuis 4 ans

Sue, qui réside dans un refuge de la Société royale pour la prévention de la cruauté envers les animaux (RSPCA), attend depuis 4 ans que son vœu se réalise. Cette année, les bénévoles ont rédigé pour elle une lettre au Père Noël.

Sue fait partie de ces animaux qui restent trop longtemps dans un refuge... La femelle Lurcher, un chien qui descend de la lignée des Lévriers, passera son quatrième Noël consécutif derrière les murs de la Bath Cats and Dogs Home, une succursale de la RSPCA située dans la région de Bath, en Angleterre.

Arrivée le 22 août 2017, elle a finalement été adoptée en 2018, rapporte Metro. Mais l'espoir s'est rapidement évanoui. La belle a été relogée pour une courte période, avant d'être ramenée à la case départ par l'adoptant. Depuis, elle attend toujours qu'une bonne famille lui ouvre la porte de sa demeure, mais aussi et surtout de son cœur.

© RSPCA

Une lettre originale

Sue a été décrite par le personnel comme étant « une chienne douce et intelligente », qui peut se montrer un peu excitée et qui a un goût prononcé pour « chasser les choses ». Son futur propriétaire devra parfaire son éducation, mais le toutou maîtrise déjà des ordres de base comme « assis » et « donne la patte ». En outre, cette boule d'amour recherche constamment de l'affection et aime se blottir contre les humains.

© RSPCA

« Nous l'adorons tous absolument et aimons l'emmener faire de longues promenades et lui donner beaucoup d'attention, mais nous sommes désespérés de lui trouver sa propre maison, a déclaré Rachel Jones, la directrice de l'établissement, nous pensons que Sue a environ 4 ans, elle n'était donc qu'une jeune fille lorsqu'elle nous a été confiée et a passé toute sa vie avec nous. »

Pour sensibiliser les potentiels adoptants, ses soigneurs ont eu l'idée de rédiger une lettre adressée au Père Noël, signée de la patte de leur protégée. Grâce à ces mots, les membres de l'équipe espèrent que Sue prendra bientôt un nouveau départ et que son souhait le plus cher sera enfin réalisé...

© RSPCA

Découvrez la lettre au Père Noël de la chienne :

« Cher Père Noël,

Tout ce que je veux pour Noël, c'est une nouvelle famille aimante pour toujours !

Mes amis ici à Bath Cats and Dogs Home sont vraiment adorables et je reçois beaucoup de câlins, de friandises et fais de nombreuses balades.

Mais je suis ici depuis 2017 (avec une courte pause) et ce que j'aimerais plus que tout, c'est une personne spéciale et un joli canapé confortable où je peux reposer mes pattes !

Je ne peux pas vivre avec d'autres animaux ou enfants, mais je suis aimante, intelligente et sympathique, je serai pour la bonne personne un animal de compagnie génial ! »