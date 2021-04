La leçon adorable d'un Braque Allemand qui apprend à son petit frère à aboyer comme lui (vidéo)

© Sarah Lee

Gunner et Murphy sont plus que des amis ; ils se comportent en frères. Le plus jeune chien voit son aîné comme une idole. Il imite la moindre de ses actions, jusqu’à sa manière de faire le loup.

Dès leur rencontre, un Braque Allemand à poil court appelé Gunner et un chiot Pitbull nommé Murphy se sont parfaitement entendus. Très vite, les 2 canidés sont devenus très proches l’un de l’autre. Ils font le bonheur de leur maîtresse, Sarah Lee.

Pour Murphy, 8 mois, Gunner est un véritable grand frère et un modèle. Le Deutsch Kurzhaar, qui est bien plus âgé puisqu’il a 8 ans, est ravi d’avoir un compagnon de jeu aussi énergique que lui.

Le Pitbull le suit partout. « Là où Gunner va, Murphy y va aussi. Quand Gunner dort, Murphy dort. Ils sont inséparables », raconte leur propriétaire à The Dodo.

Un modèle, même quand il s’agit de hurler

Murphy va même jusqu’à essayer de reproduire les vocalises de Gunner. Quand ce dernier « entend un train, une ambulance ou une sirène de police, il se met à hurler ». Les premières fois, Murphy ne comprenait pas. Il le voyait faire en affichant un air perplexe, inclinant la tête sur les côtés.

Il a ensuite décidé de s’y essayer. Après quelques tentatives, Murphy a fini par arriver à faire loup, lui aussi. Depuis, les 2 compères hurlent en chœur et s’en donnent à cœur joie.

Auprès de Gunner, Murphy a aussi appris à être doux avec les enfants de Sarah Lee. « Nos chiens sont notre famille. Notre amour pour eux est inconditionnel », confie la maman.