La Journée mondiale contre l’abandon des animaux de compagnie se tiendra le 27 juin prochain

La 2e édition de la Journée mondiale contre l’abandon des animaux de compagnie aura lieu le 27 juin prochain. L’objectif de cette initiative portée par Solidarité-Animal est autant de sensibiliser le public à ce drame qui connaît un pic à l’approche des vacances que d’alerter les pouvoirs publics.

Le 29 juin 2019, l’association Solidarité-Animal (anciennement Solidarité-Refuges) organisait la première « Journée mondiale contre l’abandon des animaux de compagnie ». La seconde édition se tiendra, cette année, le samedi 27 juin.

Comme l’indique son nom, cette initiative vise à lutter contre l’abandon des chiens, chats et autres compagnons en sensibilisant le public et en attirant l’attention des autorités sur ce fléau, pour qu’ils mettent en place des mesures concrètes.

Chaque année, en effet, environ 100 000 animaux sont abandonnés en France, dont 60 000 rien qu’en été d’après la Fondation 30 Millions d’Amis, partenaire de l’évènement. L’approche des départs en vacances estivales constitue, en effet, une période de pic d’abandons. Le choix de la date de la Journée mondiale contre l’abandon des animaux de compagnie n’est pas anodin, puisque c’est le dernier samedi de juin, coïncidant avec le weekend précédant la première vague de juilletistes.

Les causes d’abandons d’animaux de compagnie sont multiples, allant du décès du propriétaire aux difficultés financières et le déménagement, en passant par le départ en Ehpad, la maladie ou la vieillesse de l’animal.

La situation à l’étranger est également évoquée par Solidarité-Animal, notamment aux Etats-Unis, en Russie ou encore en Roumanie, où des euthanasies sont pratiquées de manière massive.

La 2nde édition de la Journée mondiale contre l’abandon des animaux sera parrainée par les animateurs de télévision Karine Ferri et Christophe Beaugrand.

Fondée en 2018, Soldarité-Animal met en relation, via sa plateforme en ligne, les personnes et entreprises voulant aider les refuges et associations avec ces structures recueillant les animaux errants ou abandonnés.

Pour plus d’infos sur l’initiative du 27 juin 2020 : Journeemondialecontrelabandon.com.