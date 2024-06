La joie entre une maîtresse et son chien se retrouvant après 2 ans de séparation

Un chien et sa maîtresse ont vécu d’émouvantes retrouvailles après 2 années de séparation, rapportait le média australien 9Honey.

Les faits se sont déroulés non pas en Australie, mais aux Etats-Unis. Ils sont racontés par le Fort Wayne Animal Care & Control, le service de contrôle des animaux de Fort Wayne dans l’Etat de l’Indiana, sur sa page Facebook.

La publication est accompagnée de 2 magnifiques photos où l’on voit un chien se jetant dans les bras d’une femme, ainsi qu’une vidéo tout aussi poignante en commentaire.

Le quadrupède en question répond au nom de Loki et celle qui l’embrasse tendrement en séchant ses larmes de joie est Samantha Powers, sa propriétaire. Le toutou remue frénétiquement la queue et sautille autour d’elle en la reconnaissant, avant une longue et belle étreinte.

Loki s’était donc volatilisé 2 ans plus tôt, alors que Samantha Powers l’avait provisoirement confié à un proche. Après sa disparition, le chien avait été recueilli par une autre personne qui avait visiblement bien pris soin de lui sans savoir qu’il avait déjà une famille.

« Comme de la musique pour nos oreilles »

Il s’était ensuite à nouveau échappé. Retrouvé, il a été amené au refuge de Fort Wayne où on l’a tout de suite passé au lecteur de puce d’identification. « C'est comme de la musique pour nos oreilles lorsque nous entendons le bip de notre lecteur de puce. Loki était pucé ! », peut-on lire sur le post Facebook.

Le service de contrôle animalier a aussitôt contacté Samantha Powers, qui n’en croyait pas ses oreilles. Son interlocuteur était tout aussi surpris d’apprendre qu’elle le cherchait depuis 2 ans.

Fort Wayne Animal Care & Control / Facebook

« C'est pourquoi nous vous recommandons si souvent de faire implanter une puce d’identification à vos animaux de compagnie », poursuit le refuge. Quant à Samantha Powers, elle admet avoir « perdu espoir depuis un certain temps » jusqu’à cet appel inattendu et invite à son tour les propriétaires qui ne l’ont pas encore fait d’identifier leurs compagnons.