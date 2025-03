La joie d’un chien obèse quand il découvre qu’il est capable de courir après avoir suivi un traitement

Pour Big Panda, la vie dans la rue était particulièrement difficile. À cause de son obésité et de ses nombreux soucis médicaux, le pauvre n’avait même plus la force de se mouvoir. Heureusement, des bienfaiteurs sont venus à lui et ont transformé sa vie.

Niall Harbison, connu en Thaïlande pour ses sauvetages de chiens, a récemment pris en charge une boule de poils en détresse. Il s’agit de Big Panda, un canidé obèse au pelage noir et blanc qui pesait autrefois 13 kilos de plus que son poids idéal. L’animal était grandement mal en point, mais c’était sans compter sur l’intervention du sauveteur et d’autres bienfaiteurs.

Le premier de ceux-ci, Pi Lek, a eu un impact déterminant dans la vie du quadrupède. Il l’avait remarqué en difficulté dans la rue, comme l’a mentionné AOL. Il a alors pris contact avec les membres de l'association Happy Doggo, dont Niall est le fondateur.

Un état catastrophique

Le sauveteur a répondu à l’appel à l’aide du bienfaiteur et est parti à la rencontre de Big Panda. Il a constaté à quel point il était mal en point : « Elle pèse 36 kg, soit environ 13 kg de plus qu'elle ne devrait », avait-il écrit. Plus alarmant, la chienne avait été aperçue en train de vomir à plusieurs reprises. En l’examinant davantage, le sauveteur a découvert qu’elle était absolument couverte de tique et même de sangsues.

Le cas de Big Panda était extrêmement urgent. Elle était d’ailleurs si malade qu’elle ne marchait même plus. Elle a vite été conduite chez un vétérinaire qui lui a octroyé les premiers soins ainsi qu’un traitement. Niall n’était pas certain qu’elle s’en sortirait, mais Big Panda n’en avait pas fini avec la vie.

Des progrès colossaux

Après quelques jours de traitement, la chienne s’est remise à marcher. Puis, les semaines suivantes, ses sauveteurs ont commencé à la voir courir. En réalité, du moment qu’elle s’est sentie mieux dans ses pattes, elle n’a plus jamais cessé de galoper ! Ses bienfaiteurs sont d’ailleurs parfois contraints de la calmer pour ne pas qu’elle s’épuise.

Son évolution remarquable a rempli Niall d’espoir. Même si le chemin vers la guérison est encore long, la vitalité du toutou rend ses sauveteurs optimistes : « Il est soudainement revenu à la vie. Les résultats médicaux et les tests montrent qu'il n'est pas du tout en sécurité, mais Panda a découvert une grande joie de vivre », témoignait le sauveteur.

