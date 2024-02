La fugue d'un chien malvoyant et au passé douloureux affecte sa maîtresse mais mobiliste la communauté

Rayson avait eu un début de vie difficile jusqu’à son sauvetage et son adoption. La maîtresse de ce chien, elle, avait récemment perdu son père et son autre ami canin. Aucun d’eux n’avait donc besoin d’une nouvelle épreuve, mais ils ont dû y faire face en étant privés l’un de l’autre pendant plus d’un mois.