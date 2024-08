La Fondation 30 Millions d'Amis rend hommage à Alain Delon et propose de recueillir son chien Loubo

Le monstre sacré du cinéma français s’en est allé. Sa disparition survenue le dimanche 18 août 2024 a été annoncée dimanche par ses enfants Anthony, Anouchka et Alain-Fabien Delon, qui sont restés à ses côtés jusqu’au bout, tout comme son chien Loubo.

Alain Delon et le Berger Belge Malinois étaient inséparables. Leur relation était si intense que la vedette de « Rocco et ses frères », du « Clan des Siciliens » et de « Borsalino » disait ne pas concevoir que l’un puisse vivre sans l’autre. Il avait d’ailleurs confié un souhait qui en avait préoccupé plus d’un parmi les gens et les associations soucieux du droit des animaux à la vie ; il voulait que Loubo soit euthanasié et enterré à ses côtés s’il venait à décéder avant lui.

En lui rendant hommage sur son site le lundi 19 août, la Fondation 30 Millions d’Amis a tenu à saluer « un amoureux inconditionnel des animaux » tout en proposant une solution bien plus acceptable pour le chien.

L’association n’a pas manqué de souligner l’engagement d’Alain Delon « dans de très nombreux combats pour la protection animale, comme celui de l’abolition de la corrida », ainsi que contre la chasse.

Elle a également évoqué sa passion pour les chiens en général et les Bergers Belges Malinois en particulier, notamment ceux servant dans les rangs du GIGN auxquels il vouait une grande admiration.

Permettre à Loubo de « continuer à vivre sereinement »

Le sort de son chien Loubo est toutefois au cœur des interrogations après le décès de son célèbre maître. « Je préfère ça plutôt que de savoir qu’il se laissera mourir sur ma tombe avec tant de souffrance », expliquait Alain Delon dans l’émission « Thé ou Café » sur France 2 en 2018 alors qu’il faisait part de ses volontés au sujet du quadrupède.



Anouchka Delon / Instagram

« La Fondation 30 Millions d’Amis espère qu’il n’en sera rien, Loubo étant encore en bonne santé », peut-on lire sur le site de l’association, dont la présidente Reha Hutin avait déjà assuré que ses équipes se tenaient prêtes à « trouver quelqu’un de digne de confiance pour assurer son bien-être ».

Une option qui est évidemment toujours d’actualité, a rappelé la Fondation dont la démarche vise à permettre à Loubo de « continuer à vivre sereinement ».