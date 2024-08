Le sort de Loubo le chien d'Alain Delon au cœur des interrogations après la disparition du monstre sacré du cinéma français

La triste nouvelle de la disparition de l’une des plus grandes stars françaises de tous les temps ne vous aura sans doute pas échappé. De « Plein Soleil » à « Monsieur Klein », en passant par « Rocco et ses frères », « Le Clan des Siciliens » ou encore « Borsalino », Alain Delon a marqué de son empreinte quelques-uns des succès les plus retentissants du Septième Art avant de tirer sa révérence hier, dimanche 18 août 2024, à l’âge de 88 ans.



Anouchka Delon / Instagram

Le décès du natif de Sceaux (Hauts-de-Seine) a été annoncé par ses enfants Anthony, Anouchka et Alain-Fabien Delon via un communiqué commun et est survenu chez lui, dans sa propriété de Douchy-Montcorbon dans le Loiret.

Outre sa longue et richissime carrière au cinéma, Alain Delon était également connu pour son amour des animaux et des chiens en particulier. Il en avait eu des dizaines au cours de sa vie, qu’il a quasiment tous fait enterrer chez lui.

Son dernier ami à 4 pattes est Loubo, un Berger Belge Malinois auquel il était extrêmement attaché. Il le considérait d’ailleurs comme son enfant et le lien qui les unissait était tel que le défunt acteur avait été meurtri par son placement au chenil de Montargis l’an dernier, en juillet 2023. La fille et les 2 fils d’Alain Delon étaient intervenus rapidement, tenant sa « dame de compagnie » d’alors, Hiromi Rollin, pour responsable de cette tentative d’éloigner le chien.

Cette dernière avait été priée de quitter les lieux et avait fait l’objet d’une plainte de la part des enfants d’Alain Delon. Ils avaient aussi et surtout ramené Loubo à la maison, auprès de son ami de toujours. « La vie reprend ses droits », se félicitait alors Anthony Delon sur son compte Instagram, alors que sa sœur Anouchka remerciait le Malinois « d’être là pour [son] maître ».

Alain Delon ne pouvait pas imaginer la vie sans Loubo

Le soulagement était évidemment immense pour Alain Delon qui déclarait en novembre 2018 qu’il ne s’imaginait pas vivre sans lui. Il avait aussi prononcé une phrase qui en avait préoccupé plus d’un, notamment parmi les associations de protection animale. « Si je meurs avant lui, je demanderai au vétérinaire qu'on parte ensemble, confiait-il, en effet, à Catherine Ceylac, présentatrice de l'émission Thé ou Café sur France 2. Il le piquera afin qu'il meure dans mes bras ».

Comme l’a rappelé Gala, La Fondation 30 Millions d’Amis avait réagi à ces propos, soulignant que l’euthanasie était avant tout destinée à « mettre fin aux souffrances d’un animal malade ou âgé ».

La volonté d’Alain Delon sera-t-elle respectée au détriment de la vie de Loubo ? Dans le cas contraire, qui s’occupera du Malinois ? L’hypothèse la plus probable est que l’un de ses enfants adopte le quadrupède, mais on en saura certainement davantage dans les prochains jours.