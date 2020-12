La Fondation 30 Millions d'Amis permet le sauvetage de 9 chiens de chasse retenus dans des conditions déplorables

Photo d'illustration

Les 9 chiens sauvés par la Fondation Millions d’Amis dans un chenil des Hautes-Pyrénées n’ont plus rien à craindre, mais il leur faudra des semaines avant de retrouver une vie normale. L’équipe du refuge de la Tuilerie leur apporte le soin et l’attention dont ils ont besoin pour se remettre de leurs traumatismes.

Ils s’appellent Fanfare, Jonquille, Loky, Lotto, Margo, Nemo, Obélix, Rambo et Rumba. Le plus jeune n’a que 7 mois et l’aîné est âgé de 6 ans. Ces 9 chiens ont quitté l’enfer dans lequel ils vivaient et bénéficient désormais de la bienveillance du personnel du refuge de la Fondation 30 Millions d’Amis à Saint-Hilliers (77). Ils y ont été placés le 9 décembre dernier dans la foulée de leur sauvetage par l’association, comme on l’apprend sur son site.

Ces canidés, des Grands Bleus de Gascogne pour la plupart, étaient utilisés pour la chasse par leur propriétaire, qui semblait les négliger totalement, d’après le récit d’Anne Puggioni, directrice du refuge de la Tuilerie. « Il ne fait aucun doute qu’ils ont été élevés à la dure », a-t-elle en effet déclaré à leur sujet, précisant que ces chiens « ont vécu sur du béton dans des températures pouvant être très froides ».

Leur maître est un lieutenant de louveterie. Il les détenait dans des conditions déplorables et les gardait enfermés dans des cages insalubres, près de Lannemezan (65).

L’examen vétérinaire réalisé sur ces animaux fait état de « fonte musculaire », « d’escarres », de « plaies sur les oreilles », de « tartre », de « conjonctivites » et « d’otites », entre autres lésions constatées. Autant d’éléments laissant à penser que les quadrupèdes ne recevaient quasiment aucune forme de soin, en plus d’être affamés.

Le corps sans vie d’un 10e chien a, par ailleurs, été découvert sur les lieux.

Les survivants, eux, sont « extrêmement craintifs », rapporte Anne Puggioni. Elle ajoute qu’il leur faudra plusieurs semaines pour réapprendre à faire confiance aux humains.

Dès qu’ils se seront physiquement et psychologiquement remis de ces mauvais traitements, ils pourront être proposés à l’adoption.

En attendant, la Fondation 30 Millions d’Amis a décidé de porter plainte pour acte de cruauté.