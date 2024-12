La famille d'un chien sénior malade attend explications et excuses de la part d'un livreur l'ayant percuté avec son véhicule

Jessica Burleson avait adopté un chien répondant au nom de Bear en 2010. Depuis quelque temps, il n’habite plus chez elle, mais chez ses parents dans la maison voisine. Elle peut donc le voir tous les jours et leur relation est intacte.

Toutefois, il ne lui reste malheureusement plus longtemps à vivre à cause d’un accident survenu récemment. Jessica Burleson et ses parents, qui résident à Elizabethton dans le nord-est du Tennessee (Etats-Unis), comptent bien passer autant de temps que possible avec lui et faire en sorte qu’il se sente aimé et entouré jusqu’au bout.



Les faits avaient eu lieu le samedi 30 novembre. Ce jour-là, un livreur FedEx venait de déposer un colis devant le domicile de Jessica Burleson, mais au moment de quitter les lieux, il avait renversé Bear. Il s’en était allé sans se soucier de l’état du chien.

Les Burleson n’ont aucun doute quant au fait que le conducteur était parfaitement conscient d’avoir écrasé l’animal. « En repartant, il n’a pas pris la peine de s’arrêter ni de regarder, raconte la jeune femme à FOX 4. Je veux dire, il a clairement vu Bear. Dans la vidéo, on le voit regarder et se retourner. Et il a continué même après l'avoir heurté, il ne s'est jamais arrêté. Ma tante et mon oncle l'ont vu passer à toute vitesse dans notre allée et manquer de peu de percuter leur chien aussi. »

Après cela, Bear avait disparu et sa famille l’avait cherché partout. C’est le père de Jessica Burleson qui a fini par le retrouver caché sous la maison. Le chien était silencieux, en état de choc. « Il ne pleurait pas, dit son adoptante. Il n’aboyait pas et ne gémissait pas non plus ». Il a fallu retirer l'un des panneaux cachant le vide sanitaire pour le libérer.



Il a été emmené chez le vétérinaire et les examens ont révélé qu’il « n’avait pas de fracture, mais une tumeur à l’intérieur de son ventre qui s’était rompue lorsqu’il avait été heurté. »

Il n’y avait malheureusement pas grand-chose à faire et les Burleson l’ont ramené à la maison pour qu’il y vive ses derniers jours.

« Il ne semblait pas avoir de remords »

Ils ont contacté FedEx pour obtenir des explications. « Ils n’ont pas vraiment parlé de ce qu’ils allaient faire du chauffeur ou quoi que ce soit, indique Jessica Burleson. Ils ont juste dit qu'ils étaient prêts à payer les factures du vétérinaire. »

L’entreprise a ensuite publié un communiqué où elle assure prendre « cette affaire très au sérieux et [travailler] directement avec les personnes impliquées pour déterminer les circonstances de l’incident. Sur la base des résultats de notre enquête, nous prendrons les mesures appropriées ».

Les parents de Jessica attendent surtout des excuses de la part du livreur. « Ils aimeraient simplement savoir pourquoi il n’a pas essayé de le contourner ou simplement de s’arrêter, dit leur fille à ce sujet. Il ne semblait pas avoir de remords pour ce qui s'était passé.»