Ces parents adoptent 3 chats, dont un aveugle, pour le plus grand bonheur de leur enfant malvoyant

En apprenant que 3 chats, dont un aveugle et sa mère, étaient à la recherche d’un foyer, une famille dont l’un des enfants est malvoyant a contacté le refuge. Elle ne s’attendait pas à être sélectionnée, tant les candidatures étaient nombreuses.

3 chats attendaient d’être adoptés dans un refuge situé à Sioux City, dans l’Etat de l’Iowa. A 1300 kilomètres de là, dans l’Ohio, une famille touchée par leur histoire avait contacté la structure d’accueil en vue de les adopter. De nombreuses autres en avaient fait de même. Les candidatures provenaient de 20 Etats différents, raconte SiouxLandProud.



SiouxLandProud

Paul Nestor et sa femme Amy pensaient sans arrêt à ce trio de félins, dont un aveugle et sa mère. Ils savaient qu’il y avait de la « concurrence » et pensaient n’avoir que peu de chances d’être choisis par l’équipe du Sioux City Animal Adoption & Rescue Center.

Amy et Paul sont les parents de 3 enfants, dont un garçon malvoyant de 12 ans appelé Joshua. Toute la fratrie était excitée à l’idée d’accueillir les chats, mais Joshua l’était encore plus. Il a toujours adoré les animaux et savait au fond de lui qu’il pouvait beaucoup aider le félin aveugle.

« Nous allons tous être tristes de les voir partir, mais ils vont rejoindre une famille aimante »

Quand le refuge a appelé les Nestor pour leur annoncer qu’ils avaient été retenus pour devenir les nouveaux propriétaires des chats, ils ont laissé exploser leur joie, tout comme l’ont fait les enfants.





SiouxLandProud

Cindy Rarrat, la directrice du Sioux City Animal Adoption & Rescue Center, dit ressentir à la fois du bonheur, en sachant que la meilleure famille possible a été trouvée pour les 3 chats, et un pincement au cœur à l’idée de les voir quitter le refuge. « Ils sont ici depuis environ un mois et demi, alors nous nous sommes tous attachés à eux. Nous allons tous être tristes de les voir partir, mais je sais qu'ils vont rejoindre une famille aimante », confie-t-elle.