La découverte d'une Cocker malade en divagation amène la police à secourir 3 autres chiens maltraités et muselés avec du ruban adhésif

Dans une commune de Seine-Maritime, policiers municipaux et association de protection animale ont porté secours à 4 chiens victimes de maltraitance après la découverte de l’un d’eux, une femelle Cocker Anglais, en divagation et clairement en manque de soins. En visitant le domicile de la propriétaire, les intervenants ont été choqués par les conditions de vie des canidés.

Des chiens attachés aux radiateurs par de courtes laisses, le museau clos avec du ruban adhésif, des maladies auriculaires et dentaires… Voilà ce qui caractérisait le quotidien de 4 malheureuses créatures qui vivant chez une habitante de Sotteville-lès-Rouen (76) jusqu’à leur sauvetage. Des faits que rapporte Paris-Normandie.

Tout avait commencé avec la découverte, par la police municipale, d’une chienne de race Cocker Anglais dans les rues de la commune seinomarine. Il était évident, au vu de son état de santé, qu’elle ne recevait ni l’attention ni les soins dont elle avait besoin.

Quelques jours plus tard, le jeudi 14 novembre 2024, sa maîtresse s’est présentée et les forces de l’ordre ont décidé de se rendre à son domicile pour évaluer les conditions de vie de l’animal. Elles y ont trouvé 3 autres chiens ; une 2e femelle Cocker Anglais, un Setter Anglais et un jeune Berger Belge Malinois de 6 mois. Tous étaient victimes de négligence, voire de maltraitance.



D’après un post Facebook de l’association Un Combat de Chien, qui est intervenue le lendemain et a saisi les 4 chiens suite à décision du parquet, ceux-ci avaient la « gueule scotchée » et étaient « attachés au radiateur ».

2 chiennes inséparables

Leur prise une charge a été un soulagement et une véritable libération ouvrant la porte à un tout nouveau départ, loin de la peur, de la souffrance et à l’abri du besoin. « On a eu le temps de les récupérer, de leur donner des soins adaptés », a ainsi assuré Mélissa Vansteenkiste, présidente de l’association en question.

L’équipe d’Un Combat de Chien s’emploie à les placer en familles d’accueil. Elle en a trouvé au moins une pour les chiennes Cockers, appelées Ava et Kalinka et âgées respectivement de 7 et 6 ans. Elles seraient vraisemblablement mère et fille. Elles ont été soignées notamment pour des « otites bilatérales, infections dentaires, gingivites, tartre », et l’association espère pouvoir les faire adopter par une seule et même famille, car elles sont extrêmement attachées l’une à l’autre.