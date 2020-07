Comme nous les chiens traverseraient une crise d'adolescence ? Ce qu'indique cette étude !

Photo d'illustration

Une étude américaine révèle que les chiens traversent des phases de préadolescence et d’adolescence accompagnées de crises, exactement comme les humains.

Lorsqu’un chien qui avait l’habitude d’être obéissant se met à ignorer les ordres, il est peut-être en pleine puberté. Ce qui signifie que ce n’est que passager.

Lucy Asher, de la Newcastle University, est un des auteurs de l’étude qui a mené à ces conclusions concernant la phase adolescente des chiens. Elle raconte comment cette période se traduit chez les propriétaires de canidés.

Lorsqu’ils atteignent 8 mois environs, rapporte Sciencemag, les chiens n’obéissent plus aux ordres et leurs maîtres pensent avoir échoué en les éduquant. Cependant, les expériences ont révélé que ce n’était que provisoire.

Au cours de ces expériences, les chercheurs ont observé des Bergers Allemands, des Golden Retrievers et des Labrador Retrievers qui allaient devenir des guides. Une première observation lorsque les chiots avaient 5 mois, et une 2e à l’âge de 8 mois, ont révélé qu’un ordre donné par leur éducateur et un autre par un étranger, ne trouvaient pas les mêmes réponses.

En effet, comme les humains, les chiens adolescents ne répondent pas à l’appel des personnes familières mais répondent aux étrangers car il y a un sentiment d’insécurité qui se retourne contre les proches.

Il existe une autre observation qui a démontré que les signes d’anxiété chez les chiots signifient qu’ils atteindront leur puberté plus rapidement que les autres chiens. Ce phénomène se voit aussi chez les filles, ce qui constitue un autre point commun entre les humains et les chiens.