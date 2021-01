La chanteuse Miley Cyrus rend hommage à sa chienne Mary Jane en lui dédiant une chanson inédite

Perdre son chien est une épreuve difficile. Miley Cyrus en a récemment fait l’expérience, sa chienne Mary Jane ayant disparu après une longue et dure bataille contre la maladie. Pour lui rendre hommage, elle lui a dédié une chanson qu’elle n’avait jamais publiée avant ce drame.

En même temps qu’ils apprenaient la triste nouvelle du décès de sa chienne Mary Jane, les fans de Miley Cyrus sur Instagram découvraient un single inédit de la part de la native de Nashville. Il s’agit de la chanson « Mary Jane 5EVR » accompagnant l’hommage en vidéo où des photos de la défunte croisée Pitbull s’enchaînent.

L’artiste a expliqué qu’elle avait écrit ce morceau aux paroles émouvantes « il y a des années à Malibu dans une maison qui n’existe plus, à propos de Mary Jane qui n’est plus de ce monde non plus. »

D’aucuns pensent toutefois que le texte de cette chanson serait aussi celui d’une rupture amoureuse, comme le fait remarquer le site MadMoiZelle.

Miley Cyrus l’aurait-elle élaboré à la suite de sa séparation avec son ex-époux, l’acteur australien Liam Hemsworth ? C’est une possibilité évoquée par le magazine féminin en ligne, qui s’est intéressé à certains passages de la chanson, dont celui où la chanteuse et actrice américaine dit qu'elle aurait aimé que son partenaire la regarde de la même manière qu’il regardait Mary Jane : « I wish you looked at me the way you look at Mary Jane ».

Quoi qu’il en soit, sa chienne laissera un énorme vide dans sa vie. Miley Cyrus essaie de faire son deuil en s’adonnant à sa passion. « La musique est mon remède. Cette chanson parle du deuil et du chagrin. C’est ce que je vis actuellement après le décès de Mary Jane », confie-t-elle, en effet, sur le réseau social, où elle est suivie par 120 millions d’abonnés.