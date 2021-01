L'émouvant hommage de Miley Cyrus à son chien croisé Pitbull, "l'ange" avec qui elle partageait tout

L’une des chiennes de Miley Cyrus a disparu. La chanteuse l’a annoncé sur les réseaux sociaux, lui rendant, au passage, un émouvant hommage. Mary Jane l’accompagnait depuis 10 ans.

Miley Cyrus est endeuillée par la perte de sa chienne Mary Jane. La croisée Pitbull partageait sa vie depuis une décennie. Elle a annoncé la triste nouvelle ce jeudi sur Instagram, comme le rapporte People.

La publication en question est un hommage sous forme de vidéo, constituée d’une succession de photos de la défunte chienne, qui souffrait d’une maladie grave, et accompagnée d’une de ses chansons. Miley Cyrus explique qu’elle avait écrit ce morceau « il y a des années à Malibu dans une maison qui n’existe plus, à propos de Mary Jane qui n’est plus de ce monde non plus. »

« MJ était une véritable reine », poursuit-elle en légende de ce clip. « Elle a porté sa grâce, sa dignité et sa gentillesse comme une couronne. Elle ne sera jamais oubliée et nous manquera pour toujours. La connaître, c’est l’aimer. C’était un honneur pour moi d’avoir été sa maman et sa meilleure amie. »

Mary Jane était atteinte d’un cancer, diagnostiqué il y a un an. Avec elle, la chanteuse américaine de 28 ans avait « une connexion purement divine ». Le canidé était à ses côtés « à chaque fois que [son] cœur était brisé », confie la native de Nashville dans le Tennessee.

« Elle n’a plus mal, mais moi, si. C’est ça, l’amour », peut-on par ailleurs lire de sa part au sujet de sa regrettée amie à 4 pattes.

A lire aussi : Merveilleuse nouvelle : Koda, le chien disparu pendant le tournage de "La France a un incroyable talent" a été retrouvé !

Il y a un peu plus de 2 mois, Miley Cyrus racontait qu’elle avait failli perdre un autre de ses 7 chiens en 2016. Barbie, femelle Beagle, avait été électrocutée sur le plateau de l’émission « The Voice ».