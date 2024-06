Ce Labrador ne peut contenir sa joie lorsque sa maîtresse accepte d’épouser son propriétaire (vidéo)

Nola compte beaucoup pour son maître, à tel point qu’il a décidé de l’inclure dans sa demande en mariage. Dans un cadre idyllique sur la plage, il s’est mis à genoux face à sa bien-aimée, laquelle a accepté de l’épouser. Face à l’excitation de ses propriétaires, le toutou était en joie et sa réaction a beaucoup fait rire les internautes.

Nola, un Labrador Retriever au pelage noir, fait la fierté de ses maîtres. Ceux-ci lui ont créé des comptes sur les réseaux sociaux pour le mettre en avant. On comprend qu’il fait partie intégrante de leur vie, notamment parce qu’il a participé à leurs fiançailles. Il a d’ailleurs diffusé de la bonne humeur autour de lui en ce jour si spécial.

Son propriétaire avait prévu de demander sa compagne en mariage sur la plage. Les 2 s’y sont rendus avec Nola et la femme ne se doutait de rien, jusqu’à ce que son ami se mette à genoux, bague à la main. La chienne se tenait alors entre ses jambes à ce moment, ravie de participer à ce moment rempli d’émotions.

Une réaction hilarante

Sa maîtresse, surprise par la demande, est extrêmement émue et s’avance vers le duo. Elle fait “oui” de la tête et s’approche de son futur mari pour le serrer dans ses bras. Ce dernier se lève à ce moment, toujours avec Nola à côté de lui. Mais lorsque ses maîtres se font une accolade et qu’elle ressent le bonheur immense de l’instant, elle explose de joie.

Sa queue balance à vive allure et elle saute sur ses humains pour faire partie du câlin. Son excitation s’exacerbe encore à tel point qu’elle a un “zoomie”. Elle se met alors à courir à vive allure en direction de la mer et même si la vidéo s’arrête à ce moment, on comprend qu’elle s’est certainement jetée dans les vagues !

Une vidéo virale

Ce moment à la fois émouvant et drôle a été immortalisé par une caméra. La vidéo, relayée par Parade Pets, a été partagée sur les réseaux sociaux et comptabilise plusieurs millions de vues. Sur TikTok, les internautes ont réagi dans la section des commentaires. Beaucoup étaient hilares en voyant que Nola avait profité de la distraction de ses maîtres pour se précipiter dans l’eau : « J'ai vu l'opportunité et je l'ai saisie », plaisantait une utilisatrice en se mettant à la place du toutou : « Heureusement qu’il ne tenait pas la bague » soulignait une autre personne.

