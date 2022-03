L'incroyable transformation, en l'espace d'un mois, d'un chien sévèrement négligé et rongé par la gale émeut les internautes

Négligé à l’extrême et ayant perdu la quasi-totalité de son pelage à cause de la gale, Hank est aujourd’hui méconnaissable. Sur les photos avant / après de ce chien sauvé par une association californienne, le contraste est saisissant. Une transformation qui fait chaud au cœur.

En l’espace d’un mois, Hank est passé de l’état de chien malade et squelettique à celui d’animal en pleine forme et heureux. Un récit rapporté par Newsweek le mercredi 16 mars.

La veille, un utilisateur de Reddit se faisant appeler PixelatedStitch postait 2 photos témoignant de l’incroyable transformation de ce canidé, prises à 4 semaines d’écart. La première datait du 8 février dernier, dans la foulée de sa prise en charge par une association, et la seconde du 8 mars.

Arrivé au refuge du Code Red K9 Crew, situé dans la région de l’Inland Empire en Californie du sud, Hank était alors le « pire cas de négligence » à laquelle l’association ait eu affaire, d’après celle-ci. Elle lançait un appel aux dons sur la page Facebook, afin de l’aider à financer ses soins.

A l’époque, le chien n’avait quasiment plus un seul poil sur le corps. La faute à la gale, qui avait mis sa peau dans un bien triste état. La maladie lui occasionnait une telle souffrance que ses indispensables bains médicamenteux lui étaient difficiles à prendre les premiers jours.

Les bénévoles qui prenaient soin de lui étaient sous le choc. Il était tellement négligé que cela s’apparentait à de la torture, d’après Code Red K9 Crew. « Nous avons tous pleuré en le voyant », confiait le personnel de l’association. Ils étaient toutefois bien déterminés à l’aider à remonter la pente. Hank lui-même faisait preuve d’une remarquable résilience malgré ce qu’il endurait. « Peu importe l’ampleur de sa souffrance, il veut juste nous regarder avec des yeux reconnaissants et nous faire des bisous », poursuit le post Facebook du 8 février.

Les vétérinaires avaient ensuite découvert qu’il souffrait d’une forme sévère d’anémie. Heureusement, il était négatif à la dirofilariose, ou maladie du ver du cœur.

Des nouvelles rassurantes de Hank 2 semaines plus tard

Grâce aux soins, à l’attention et l’amour offerts par les bénévoles, l’état de santé de Hank s’est nettement amélioré au fil des jours. Des progrès dont l’association a rendu compte 2 semaines après son arrivée, toujours sur Facebook. Dans une publication du 22 février, les nouvelles du chien de 10 mois étaient rassurantes. Le quadrupède n’était pas encore totalement sorti de l’ornière, mais il avait repris du poids et son poil commençait à repousser. Il était clairement sur la bonne voie.

Ce qui nous amène donc aux photos avant / après sur Reddit, permettant de découvrir la métamorphose de Hank. La différence est telle qu’on aurait du mal à croire qu’il s’agit du même chien. Hank est devenu un animal visiblement épanoui et heureux, en plus d’avoir recouvré sa santé et sa belle robe jaune et blanc.

Le chien et ses bienfaiteurs étaient face à un défi colossal, mais ils l’ont brillamment relevé. Actuellement en famille d’accueil, Hank peut désormais se préparer à commencer sa nouvelle vie au sein d’un foyer aimant.