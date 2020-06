L'improbable combat de ce chaton abandonné pour devenir le fils d'un chien !

© Taryn et Jenna Choquette

Tuukka le chat se prend vraiment pour chien, et pour cause : son mentor et meilleur ami est un Golden Retriever qui l’a pris sous son aile dès son arrivée à la maison.

Un jour, un très jeune chaton s’était retrouvé coincé dans les branches d’un arbre, à Austin dans l’Etat du Texas. Une personne a réussi à le récupérer, puis l’a gardé chez elle pendant quelques jours. A travers une amie commune, Taryn et Jenna Choquette ont eu connaissance de l’histoire du petit félin et, quand elles l’ont vu, elles sont tout de suite tombées sous son charme. Les 2 sœurs ont donc décidé de l’adopter, rapporte The Dodo.

Les Choquette avaient déjà un animal, un chien Golden Retriever appelé Brady. Ce dernier a toujours adoré les animaux et était ravi de l’arrivée du chaton. Néanmoins, ses maîtresses ont préféré les séparer dans un premier temps pour ne pas bousculer le nouveau venu, qu’elles ont appelé Tuukka.

Brady et Tuukka pouvaient se voir à travers une porte coulissante vitrée, mais pas se toucher. Le chien restait couché derrière la séparation et attendait de pouvoir enfin le rencontrer. Au bout d’une semaine, les sœurs ont décidé qu’elles pouvaient les présenter.

Dès lors, le Golden Retriever et le chaton sont devenus inséparables.

Brady a endossé le rôle de papa d’adoption, ou même de maman, puisque Tuukka essayait désespérément de le téter. Le chaton n’avait, en effet, qu’un mois lorsqu’il avait été sauvé, et donc sevré trop tôt.

Le chien lui a appris énormément de choses, notamment à boire depuis sa gamelle. Aujourd’hui encore, Tuukka refuse de se désaltérer dans sa petite écuelle et préfère le faire dans celle, bien plus grande, de Brady. Celui-ci lui a également enseigné à jouer sur l’herbe et à réclamer de la nourriture. Ils adorent se chamailler et se courir après. C’est d’ailleurs toujours le chaton qui lance les « hostilités ». Ils le font préférablement très tard le soir ou très tôt le matin, réveillant toute la famille au passage.

Les 2 quadrupèdes sont aussi complices en crime : Tuukka saute sur le comptoir pour pousser la nourriture, tandis que Brady la ramasse et se régale. Par ailleurs, le chat est devenu très protecteur envers son ami canidé, qu’il défend en grognant comme le ferait un chien.

Leurs amusantes aventures sont à suivre sur le compte Instagram Brady and Tuukka.