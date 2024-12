L’histoire déchirante de Belka, la chienne fidèle qui refuse de quitter l’endroit où son maître s’est noyé (vidéo)

En Bachkirie (Russie), une région soumise au climat continental, l'automne affiche déjà des températures suffisamment basses pour permettre aux rivières de geler. C’est notamment le cas de la rivière Oufa qui a récemment commencé à se parer d’une mince couche de glace. Un cycliste accompagné de sa chienne a cru que celle-ci était assez épaisse pour soutenir son poids, mais il s’est, hélas, lourdement trompé et il est tombé dans les eaux glacées. Depuis, sa meilleure amie à 4 pattes attend en vain son retour près de l'endroit de l’accident.

Nos amis les chiens s’illustrent souvent par leur loyauté sans faille envers leur maître, une loyauté qui perdure au-delà de la mort. On connaît ainsi plusieurs histoires bouleversantes de toutous qui ont attendu désespérément le retour de leur humain malheureusement décédé. On peut par exemple citer celle de Hachiko, le célèbre Akita Inu qui a attendu son propriétaire disparu dans une gare de Tokyo (Japon) pendant 10 ans ou encore celle d’un chien anonyme du Kerala (Inde) qui a patienté pendant des jours devant un hôpital où son maître malade est décédé. Il est désormais possible d’ajouter à la liste de ces chiens à la fidélité exceptionnelle le nom de Belka, une chienne russe qui refuse de quitter l’endroit où elle a vu son maître bien-aimé pour la dernière fois. Une histoire bouleversante rapportée par Metro.

Un accident dramatique

Ce jour-là, Belka accompagnait son propriétaire qui cheminait à vélo près de la rivière Oufa en Bachkirie (Russie). Celui-ci a voulu prendre un raccourci pour traverser la rivière gelée, mais la glace n’était malheureusement pas encore assez épaisse pour le retenir et l’homme de 59 ans a subitement plongé dans une eau glacée de 7 mètres de profondeur.

© East2West / Metro

Un passant a bien essayé de lui porter secours, mais il a lui-même été emporté sous la glace par le courant rapide. Il a ensuite pu être secouru, ce qui n'est pas le cas du propriétaire de Belka…

© East2West / Metro

Une loyauté sans fin

Après avoir rapidement localisé le vélo de l’homme disparu, il a fallu 4 jours aux secours pour retrouver son corps sans vie en aval des eaux glacées la rivière Oufa.

Belka, de son côté, avait été récupérée après l’accident et ramenée à la maison par des membres de sa famille. Depuis, la chienne revient régulièrement à l’endroit où elle a vu son maître tomber à travers la glace, même après la triste découverte de son corps.

© East2West / Metro

Plusieurs photos montrent ainsi la fidèle Belka assise à l'endroit où son propriétaire a disparu, refusant de partir et revenant inlassablement sur les lieux du tragique accident.

Espérons qu’avec l’amour de sa famille, cette chienne dévouée réussisse malgré tout à faire le deuil de son maître adoré.