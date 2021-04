L’étonnante transformation d’un chien errant ressemblant à une statue de pierre à cause de ses problèmes de santé

Les bénévoles d’un refuge au sud du Texas ont craint pour la vie de l’un de leurs protégés. Grinch, un chien errant, est arrivé dans un état déplorable. Pour l’aider et lui offrir tous les soins nécessaires, l’animal a été remis entre les mains du Rescue Dogs Rock NYC.

Non, Grinch n’est pas une statue taillée dans un morceau de pierre. Il s’agit bien d’un chien, plus exactement issu d'un croisement entre un Berger Allemand et un Malinois. Lorsqu’il est arrivé dans un refuge texan, le pauvre animal souffrait depuis longtemps d'infections cutanées et de diverses autres maladies l'ayant affaibli, rapporte The Dodo.

© Rescue Dogs Rock NYC

Sa maigreur extrême et son regard triste ont littéralement fendu le cœur des bénévoles. Pour qu’il puisse recevoir des soins spéciaux, il a été envoyé au Rescue Dogs Rock NYC.

© Rescue Dogs Rock NYC

Grinch a reçu de nombreux soins médicaux, mais se sentait toujours malheureux

« Il ressemblait plus à une statue qu’à une créature vivante », a déclaré Randie Semel, l’une des volontaires l’ayant pris en charge. Le canidé à la peau glabre, grise et grasse, a été rapidement soigné par un vétérinaire. Au fil des jours, il a repris du poids et retrouvé une apparence normale. Mais un mal-être profond a continué de le gangréner de l’intérieur : Grinch souffrait toujours à cause de sa vie passée. Son vagabondage a laissé des séquelles psychologiques importantes. Selon Randie Semel, « il était vraiment timide et avait peur de tous ceux qui l’entouraient ».

© Rescue Dogs Rock NYC

Grinch a été adopté !

Plus d’un mois après sa prise en charge, Grinch a été recueilli par une nouvelle famille. Grâce à sa mère adoptive, il a appris à faire confiance aux gens. Petit à petit, le chien a retrouvé le goût de vivre. Il se révèle aujourd’hui très joueur et très gentil. « La famille d’accueil est absolument amoureuse de lui », s’est enthousiasmée Randie Semel.

© Rescue Dogs Rock NYC

Quelle que soit la difficulté de la route, Grinch a réussi à s’accrocher jusqu’au bout. Son errance et sa souffrance ne constituent plus que de lointains souvenirs. Désormais, il s’épanouit pleinement et se sent plus heureux que jamais.

© Rescue Dogs Rock NYC