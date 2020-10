L'enseigne Maxi Zoo lance son premier site de e-commerce. Au programme : conseils, alimentation et suivi de votre animal !

Les habitués des magasins Maxi Zoo et ceux qui souhaitent découvrir l’offre de la chaîne d’animaleries vont désormais pouvoir commander leurs produits en ligne. De l’alimentation à l’hygiène, tout ce dont leurs animaux ont besoin est maintenant proposé sur ce nouveau site d’e-commerce.

Maxi Zoo, ce sont aujourd’hui plus de 180 points de vente en France. La chaîne d’animaleries vient également d’inaugurer son site e-commerce pour permettre à ses clients de bénéficier d’un accès encore plus simple à son vaste catalogue.

Avec sa boutique virtuelle, Maxi Zoo propose à sa clientèle un service additionnel et une offre produits complémentaire à celle des magasins physiques. La démarche vise également à répondre à l’évolution de la demande, les propriétaires d’animaux de compagnie ayant de plus en plus recours aux achats en ligne pour se faire livrer à domicile, sur leur lieu de travail ou ailleurs.

Alimentation, accessoires, jouets, hygiène et soins… Tous les produits dont les maîtres ont besoin pour s’occuper de leurs compagnons sont donc désormais disponibles jour et nuit et en quelques clics.

Le lancement de l’animalerie en ligne Maxi Zoo, c’est aussi l’occasion de découvrir des nouveautés, des marques rencontrant un franc succès en Europe et qui n’étaient pas distribuées en France jusque-là.

Le site e-commerce donne également la possibilité de bénéficier d’une offre de produits et de conseils personnalisée. Il suffit pour cela de créer son profil en renseignant les caractéristiques de son chien, chat ou autre animal de compagnie : race, nom, âge, poids, activité, santé globale, etc.

« L’e-petfood est aujourd’hui une nécessité et s’inscrit dans une stratégie cross canal entreprise par le Groupe Fressnapf-Maxi Zoo », indique Jan Wejbrandt, PDG de Maxi Zoo France. « Nous étions déjà présents pour nos clients à travers notre réseau de magasins et les conseils avisés de nos vendeurs, mais aujourd’hui avec le site marchand, nous pourrons les servir 24h/24, 7j/7 et partout en France », ajoute-t-il.

M. Wejbrandt assure que, parallèlement, le réseau de magasins physiques continuera de s’agrandir en France, car ces derniers « restent les lieux d’achats préférés des Français ».