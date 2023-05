L'émouvante réaction d'une chienne face au coussin à l'effigie de son ami disparu (vidéo)

Les animaux de compagnie font partie de notre famille. Ils partagent notre quotidien, nos activités, nos joies et nos moments plus difficiles. Alors quand l’un d’eux s’éteint, c’est une période très difficile à passer. Mais c’est également dur de voir la tristesse et l’incompréhension des autres animaux de notre foyer.

Les propriétaires de Cheeseburger ont reçu un cadeau spécial

Cheeseburger vit dans une maison avec plusieurs Bulldogs, comme le relate PetHelpful. Elle était notamment très proche de Humphrey, un chien âgé de 13 ans. Malheureusement, il y a quelques semaines de cela, le canidé sénior est décédé. Cela a été très dur à vivre pour toute la famille, en particulier Cheeseburger, qui ne comprenait pas où son frère était parti, et pourquoi il n’était plus avec elle.

Et puis un jour, la famille a reçu un cadeau en mémoire d’Humphrey. Il s’agissait d’un coussin sur lequel était imprimée une belle photo du chien, et qui était découpé en suivant sa forme.

Cette surprise leur a fait très plaisir, et ils ont voulu la montrer à Cheeseburger, pensant que cela pourrait peut-être la réconforter. Malheureusement, ce n’est pas du tout la réaction que l’animal a eue.

Cheeseburger semblait triste et frustrée

Quand le coussin a été présenté à Cheeseburger, elle a été très surprise. Elle a longuement reniflé l'objet, essayant de comprendre la situation. Elle est ensuite revenue vers sa maîtresse avec un air triste et en pleurant, puis est retournée près de la représentation d’Humphrey.

© cheeseburgerandfriends / TikTok

Elle a essayé de jouer avec lui, de lui mordiller le museau, et de le faire réagir. Face à l’absence de réaction du coussin, Cheeseburger était très frustrée et triste.

Quand les propriétaires ont compris que cela lui ferait probablement plus de mal que de bien, ils ont pris la décision de cacher le coussin, pour que Cheeseburger ne le voie plus.

« Nous ne savions pas qu’elle serait sa réaction, et c’était trop déchirant pour nous tous », a écrit sa maman.

Heureusement, la chienne est entourée d’amour et vit avec un autre chien nommé Potato. Ils sont très proches également, et vont pouvoir se soutenir l’un et l’autre pour traverser cette étape difficile.