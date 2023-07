L'émouvante réaction d'un chien sourd et aveugle comprenant que son humain est de retour (vidéo)

Morty ne peut peut-être pas voir ni entendre comme la plupart de ses congénères, mais ce chien affectueux et plein d’entrain ne manque jamais les retours à la maison de son maître. Dès qu’il se rend compte que son papa est rentré, il laisse libre cours à sa joie.

Morty fait partie d’une famille de 4 chiens qui sont tous sourds et malvoyants, voire aveugles. Ils vivent à Cincinnati, dans l’Etat de l’Ohio (Etats-Unis) et sont les vedettes du compte TikTok « @Echobadlistener », qui est suivi par plus de 400 000 abonnés.

Nous avions déjà parlé d’eux, avec cette vidéo où on voyait Morty s’amuser avec sa sœur Lucy. Les 2 canidés y étalaient leur magnifique complicité, s’appuyant notamment sur l’odorat et le contact physique pour se comprendre et s’inviter à jouer.

Cette adorable séquence avait touché de nombreux internautes. Tout aussi mignonne est cette autre vidéo relayée par Newsweek et montrant Morty alors qu’il fait la fête à son maître.

Le croisé Border Collie est « un chien très heureux, dit sa maîtresse Samantha Linsky. Il ne sait pas qu'il est différent. Il est intrépide et drôle. Avec quelques ajustements, n'importe qui pourrait accueillir un chien ayant des besoins spéciaux. »

Elle ajoute que Morty devient toujours tout excité quand il sent que quelqu’un est à proximité de lui, mais sa joie atteint un tout autre niveau lorsque c’est son propriétaire qu’il reconnaît.

La fête tous les jours

Tous les jours, quand ce dernier revient du travail, Morty perçoit son odeur et lui réserve le plus festif et les plus chaleureux des accueils.



Il suffit de voir sa réaction en présence de son humain préféré dans la cuisine pour prendre la mesure de l’attachement qu’il éprouve à son égard. Morty ne tient plus en place ; il sautille, remue la queue, exprimant pleinement son bonheur d’être à ses côtés.

Cette famille est véritablement exceptionnelle. Ouvrir ainsi les portes de son foyer à non pas un, mais 4 chiens aux besoins spéciaux, est d’une grande noblesse. Grâce à l’amour et à l’attention que leur offrent leurs maîtres, ils mènent une vie joyeuse et épanouie malgré leurs handicaps.