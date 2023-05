L'émouvante histoire d'un chien tombé dans les bras affectueux d'une bénévole après l'abandon

Quand il s’agit pour eux de manifester leur affection envers les personnes qui comptent pour eux, les chiens le font de manière intense et sincère. Ces effusions de tendresse sont souvent encore plus fortes lorsque les canidés en question sont en présence des humains qui les ont sauvés. C’est précisément ce qu’illustre l’histoire de M. Snufflufugus.

Grâce à une photo où on voit un chien récemment secouru étreindre une bénévole, l’animal peut aujourd’hui espérer changer de vie après avoir été victime d’abandon. Les familles souhaitant l’adopter ont, en effet, été nombreuses à se manifester. Un récit rapporté par The Dodo.

Le canidé en question répond au nom de M. Snufflufugus. C’est ainsi que l’ont appelé les personnes qui l’ont recueilli.



Tamara Hall

Ce croisé Bouledogue Américain avait été découvert seul et totalement perdu au fin fond de Copperas Cove, une ville du Texas (Etats-Unis) située à mi-chemin entre San Antonio et Dallas.

Le pauvre quadrupède était terrifié et avait grand besoin d’aide. Prévenu, le service local de contrôle des animaux est intervenu et s’est mis à sa recherche. Le chien a finalement été retrouvé et placé au refuge dudit service.

M. Snufflufugus était clairement soulagé en comprenant qu’il était enfin en sécurité et entre de bonnes mains. Il l’a vite démontré par son attitude envers Tamara Hall, superviseuse du service de contrôle animalier.

Il est, en effet, littéralement tombé dans ses bras pour une émouvante et longue étreinte. Victoria Watkins-Killebrew, la collègue de Tamara Hall, était présente à ce moment-là et n’avait rien raté de cette magnifique scène. Elle n’a d’ailleurs pas manqué de l’immortaliser en photo.



Tamara Hall

« Il a décidé qu'il avait besoin d'un câlin »

Posté sur les réseaux sociaux et relayé par les médias locaux, le cliché est rapidement devenu viral. Si bien que les demandes de renseignement au sujet de M. Snufflufugus ont afflué. De ce fait, ce chien n’aura pas à attendre bien longtemps avant de rejoindre une famille aimante, qui sera choisie avec soin parmi les nombreuses candidatures par l’équipe de Tamara Hall et une association de la région.

Tamara Hall qui est revenue sur l’épisode clé de l’embrassade auprès de The Dodo. « Victoria et moi étions dans l'aire de jeux avec M. Snufflufugus quand il a décidé qu'il avait besoin d'un câlin, raconte-t-elle. Bien qu'il apprécie les visites de tout le monde, je suis sa personne préférée. En tant que telle, je profite de ses câlins et bisous extra-spéciaux ! »

Tamara Hall

Elle ajoute que ce comportement est tout sauf occasionnel chez ce chien, qui est un véritable concentré de tendresse. Ainsi, poursuit-elle, « si vous êtes assis par terre, il ne manquera pas d'attirer votre attention en grimpant sur vos genoux ou en se blottissant contre vous ».