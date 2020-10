"On ne pouvait plus le toucher" : le chien de la chanteuse Miley Cyrus électrocuté dans les coulisses de "The Voice" !

Miley Cyrus raconte comment son chien avait frôlé la mort il y a 4 ans, alors qu’ils se trouvaient sur le plateau de The Voice. L’animal avait, en effet, été électrocuté en touchant l’un des câbles électriques.

Miley Cyrus avait failli perdre l’un de ses chiens en 2016. Elle est récemment revenue sur cette mésaventure lors de son passage à l’émission de radio « The Geena the Latina & Frankie V Morning Show » sur la station Channel 93.3, comme le rapporte RTL.be.

La chanteuse et actrice américaine de 27 ans vit entourée d’animaux, puisqu’elle a 3 chats, des cochons, des chevaux et 7 chiens. Les canidés répondent aux noms de : Dora, Mary Jane, Tani, Bean, Happy, Emu et Barbie.

C’est justement de Barbie, Beagle adoptée en refuge, qu’il a été question lors de son interview. Cette chienne, qu’elle surnomme Little Dog, l’accompagnait lorsqu’elle prenait part à la 11e saison de l’émission « The Voice » en tant que juge, il y a 4 ans.

Alors que les candidats réalisaient chacun leurs performances et que Miley Cyrus les observait et écoutait, Little Dog s’aventurait tranquillement sur le plateau. Elle avait alors eu la mauvaise idée de mâchouiller l’un des câbles électriques. « Tout à coup, on a vu qu’elle avait commencé à convulser », se souvient-elle. La chienne était en train de s’électrocuter.

Il fallait agir rapidement, mais tout intervenant risquait d’être électrocuté à son tour. Finalement, Barbie a été sauvée. Sa maîtresse n’a pas précisé de quelle manière. Mais ce qui compte, c’est que la chienne « se porte très bien et s’épanouit à Nashville », ville du Tennessee dont la star est native.

Voici son passage complet lors de l’émission de radio :

