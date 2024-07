L'appel à la vigilance d'une association face à une série de vols de chiens commis par de faux bénévoles à bord d'un camion

Qui s’en prend aux chiens des Perpignanais ? Les propriétaires canins de la ville roussillonnaise sont de plus en plus nombreux à témoigner des agissements d’individus malveillants à bord d’un camion blanc et se faisant passer pour une équipe de la SPA. A l’origine d’enlèvements inquiétants d’animaux, ils concentrent actuellement l’attention d’une association locale.