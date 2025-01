Après un 4e diagnostic de cancer, une petite chienne défie tous les pronostics et survit grâce à un traitement innovant

Il n’y a peut-être rien de plus dévastateur pour un maître que de recevoir un diagnostic de maladie grave pour son toutou. C’est ce qu’ont malheureusement vécu Paul Holt et Lola Butel, les propriétaires de Jessie, une petite femelle Jack Russell sourde de 9 ans. Le couple était toutefois prêt à tout pour passer davantage de temps avec leur boule de poils adorée si cela était possible.

Une maladie presque incurable

Après avoir surmonté 3 fois un cancer, Jessie devait encore se battre une 4e fois contre la maladie. La petite chienne avait en effet été diagnostiquée d'une tumeur mastocytaire après qu'une grosseur a été découverte sur sa patte l'année dernière. On lui avait alors donné très peu de chances de survie. Selon son maître, le cancer de Jessie avait été classé si haut (niveau 5) qu’il était considéré comme presque incurable.

© Lola Maria Butel / Facebook

Paul et Lola voulaient, malgré tout, passer le plus de temps possible avec leur animal bien-aimé, c’est pourquoi ils n’ont pas hésité à investir plus de 5 500 £ (soit plus de 6600 €) dans un traitement révolutionnaire.

© Lola Maria Butel / Facebook

Un traitement miraculeux

Traitée par le Dr Benander de New Era Veterinary Surgery à Jersey (îles Anglo-Normandes), Jessie a d’abord subi une opération pour retirer la tumeur. Ensuite, au lieu d'amputer la patte de la chienne, les vétérinaires ont recommandé de la soumettre à une chimiothérapie à l'aide d'un médicament appelé Palladia. Ce traitement devait notamment permettre à Jessie de ne pas perdre sa qualité de vie et, contre toute attente, il a particulièrement bien fonctionné.

© Lola Maria Butel / Facebook

« Nous ne nous attendions pas à ce que cela porte ses fruits et, pour être honnête, lorsque ce traitement a commencé, nous avons juste joué la montre. Nous voulions juste passer un peu plus de temps avec Jessie », a déclaré Paul au Jersey Evening Post.

« Je ne sais pas si c'est dû au médicament ou à la chance. Le Dr Benander a été formidable. Heureusement que Jessie a bien réagi au médicament. Les résultats des tests sont incroyables. Ils disent maintenant que Jessie n'aura pas besoin de retourner à l'hôpital avant 6 mois, ce qui est incroyable compte tenu de l’état dans lequel elle se trouvait. », a-t-il ajouté.

© Lola Maria Butel / Facebook

Sa maîtresse a également déclaré que ses derniers résultats sanguins d’août et octobre « étaient parfaits ». « C'est vraiment incroyable. Nous sommes très heureux », a-t-elle conclu pleine d’émotion. Aucun doute : Jessie est une véritable survivante !