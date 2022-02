L’appel à l’aide de plusieurs associations après le sauvetage de 50 chats dont le propriétaire est décédé

Riviera’s pets et d’autres associations varoises lancent un SOS : elles ont besoin de dons, mais aussi de familles pour prendre soin des dizaines de chats s’étant retrouvés sans propriétaire, récemment décédé.

Une cinquantaine de chats vivaient à l’abri du besoin chez un habitant de Saint-Raphaël (83), jusqu’au décès de ce dernier. Des associations de la région se sont mobilisées pour les prendre en charge, mais elles ont aujourd’hui besoin de soutien pour faire face à un tel afflux soudain d’animaux, comme le rapportait Var-Matin le mardi 15 février.

Le sauvetage a duré 13 heures et n’est pas encore terminé, d’autres chats devant encore être récupérés sur les lieux. Il avait commencé après l’appel à l’aide de la famille du défunt, adressé aux organisations de protection animale locales, dont Riviera’s pets.

L’homme nourrissait et prenait soin des félins, qui disposaient aussi d’un espace conséquent pour évoluer librement. Il n’en contrôlait toutefois pas le nombre, faut de les avoir stérilisés. De plus, des chats errants s’étaient joints à la colonie. Ainsi, après la disparition de leur bienfaiteur, ils se sont retrouvés quasiment livrés à eux-mêmes, ses proches ne pouvant pas s’en occuper.



Adopt’me 06200 / Facebook

Pour la présidente de Riviera’s pets, l’homme « aimait très certainement beaucoup ses chats puisqu’ils sont bien nourris », mais il « les a laissés proliférer ». Parmi ceux-ci, les bénévoles ont découvert de nombreux chatons et des femelles enceintes. Des animaux qu’il est impératif et urgent de soigner et stériliser. « Certains sont blessés, un chaton a un œil crevé et doit être opéré », indique Kimberley Deloffre.

Son équipe a reçu l’aide de celles d’autres associations, venues des communes voisines et environnantes : Ma ville, mes animaux, Adopt'me (Nice), Les chats libres azuréens (Cannes), La vie plus belle (Pegomas), Rien que pour eux (Carros)…

Besoin de dons et de familles pour accueillir les chats

Les intervenants espèrent aussi une aide financière et en nature (croquettes, accessoires…) pour pouvoir prendre en charge correctement tous ces chats. Rien que pour leur stérilisation, le coût estimé est de 4000 euros. Des soins vétérinaires sont également nécessaires. La famille du propriétaire décédé a contribué à l’effort à hauteur de 1000 euros, en attendant un éventuel coup de pouce de la part de la municipalité. Une cagnotte devrait également être mise en ligne.

Riviera’s pets et les autres associations ont également besoin de familles d’accueil et adoptives « pour offrir à nouveau une vie paisible à ces chats à sociabiliser ou pour les mamans gestantes pour qu’elles soient à l’abri avec leurs bébés », ajoute Kimberley Deloffre.