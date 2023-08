Un amour éternel : un chien conduit le cortège funèbre de son défunt maître (vidéo)

De son vivant, Gareth Richards était profondément attaché à son chien Malic, un croisé Staffordshire Bull Terrier qu’il considérait comme son meilleur ami. Le duo était inséparable. Malheureusement, cette belle histoire d’amour a été brutalement rompue par le décès prématuré de Gareth, à l’âge de 36 ans.

Ce jour-là, Malic a perdu son plus grand repère et l’être le plus cher à ses yeux. Les proches de Gareth savaient à quel point le Staffordshire Bull Terrier était important pour lui, et ont décidé de faire un geste touchant pour honorer sa mémoire : convier l’animal à l’enterrement de son maître.

Meilleurs amis pour l’éternité

Julie Stout, co-directrice de Delanoy Funeral Services, se souvient de ce moment avec émotion. « Ce service funéraire était particulièrement poignant pour nous, car Gareth idolâtrait son chien, Malic. Ils vivaient ensemble et étaient vraiment les meilleurs amis du monde. »

Delanoy Funeral Services / Facebook

« Après avoir longuement discuté avec sa famille pour organiser le service, nous savions que nous devions nous assurer que Malic soit présent aux funérailles de Gareth comme il l'était dans sa vie - à ses côtés », a-t-elle ajouté.

Une journée particulièrement émouvante

La vidéo montrant Malic conduisant le cortège funèbre de son défunt maître a été partagée sur les réseaux sociaux. On y voit le Staffordshire Bull Terrier en tête, suivi des amis et des membres de la famille de Gareth. Cette scène, profondément touchante, a ému des milliers d’internautes à travers le monde.

« Nous travaillons sans relâche pour offrir aux gens le départ qu'ils souhaitent et qu'ils méritent, entourés des personnes qui comptent le plus pour eux. Dans le cas de Gareth, il s'agissait de son chien Malic et de sa famille, et nous avons veillé à ce qu'ils soient tous présents tout au long de son dernier voyage. Nous savons que cela a réconforté ses proches de savoir que son meilleur ami était à ses côtés comme il l'avait toujours été avant sa mort prématurée », a déclaré John Delanoy, employé des pompes funèbres, à Metro.

Aujourd'hui, Malic vit en compagnie du frère de Gareth, et tente d'aller de l'avant.