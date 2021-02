L'adorable technique de ce chien pour obtenir ce qu'il veut de son propriétaire (Vidéo)

Ce chien sait ce qu’il veut : des caresses, encore et toujours. Il ne s’en lasse pas et le montre clairement à son maître, à sa manière.

L’intelligence de nos chiens ne cessera jamais de nous éblouir. Quand elle est couplée à une forte complicité établie avec les maîtres, cela donne lieu à des situations admirables et touchantes, voire amusantes par moments.

C’est précisément ce que l’on ressent en découvrant la vidéo ci-dessous, postée cette semaine sur la plateforme YouTube et qui engrange déjà les vues par centaines. Elle est relayée notamment par I Love My Dog So Much.

Elle montre une scène filmée très récemment, le 2 janvier dernier en l’occurrence, à Dacca, capitale du Bangladesh.

On y voit un jeune homme en compagnie de son jeune chien, un Golden Retriever âgé de 10 mois. Il lui caresse la tête et l’animal est aux anges en recevant un tel traitement. Le canidé aimerait que cet agréable moment dure toute la vie. On comprend donc aisément sa déception quand son maître s’interrompt pour porter toute son attention sur l’ordinateur.

Le chien n’est pas d’accord et fait comprendre à son propriétaire qu’il n’en a pas fini avec les caresses. Il le fait en posant les 2 pattes avant sur son bras. Son ami accède à sa demande et se remet à lui donner ces gratouilles qui lui procurent tant de bien-être et de plaisir.

Taquin, le maître s’arrête à plusieurs reprises, mais le Golden Retriever en a assez de devoir le rappeler à l’ordre à chaque fois.

Les câlins n’ont pris fin que lorsque le chien s’est senti obligé de répondre en aboyant aux appels d’une femme, sans doute membre de la famille.

