L'adorable réaction d'un chien quand il apprend qu'il vient d'être sauvé d'un refuge pratiquant l'euthanasie (Vidéo)

En décidant d’adopter Benny, sa nouvelle famille lui a aussi sauvé la vie. Le refuge dans lequel il vivait depuis des mois est, en effet, de ceux qui pratiquent l’euthanasie. Alors, quand ses adoptants sont venus le chercher, le chien a totalement laissé exploser sa joie.

Comme de nombreux animaux partout dans le monde, Benny passait ses nuits et ses journées à espérer que l’on vienne enfin à lui, dans son box, et qu’on l’emmène vers sa nouvelle vie. Une vie de famille, dans une maison, où il serait entouré de chaleur et d’amour. Comble de malchance pour cet adorable chien à la robe noir et blanc, il se trouvait dans un refuge où l’euthanasie était appliquée. Il s’agissait du Carson Animal Care Center, en Californie, en l’occurrence.

Sachant que Benny était là depuis des mois, l’issue fatidique le guettait au tournant. La seule solution pour l’arracher à son sort funeste était le placement en famille d’accueil ou, mieux encore, l’adoption.

Fort heureusement, la chance a tourné pour ce canidé débordant de joie de vivre, comme le raconte Animal Channel. Il a, en effet, été adopté. Ses nouveaux propriétaires sont venus le chercher au refuge et ont filmé ces instants que Benny n’oubliera certainement jamais.

La vidéo a été postée par The Dodo sur YouTube, où elle a largement dépassé les 10 millions de vues et suscité des milliers de commentaires pleins d’émotion.

On y voit donc Benny assis dans son box, se demandant ce que ces personnes étaient venues faire au refuge, et surtout pourquoi elles s’approchaient de lui. Plus la distance s’amenuisait, plus il remuait la queue rapidement.

Puis, quand la porte a été ouverte et qu’on lui a mis sa laisse, le chien a laissé libre cours à son excitation et à son bonheur. Il n’a pas manqué de saluer ses congénères, qui attendaient leur chance eux aussi, en franchissant le couloir. C’était le début d’une toute nouvelle existence pour Benny.

Voici la vidéo montrant sa « danse de la joie » :

