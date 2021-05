L'actrice Kristen Bell a adopté un chien à 3 pattes après un accident avec un camion

Kristen Bell a présenté le nouveau membre de sa famille, un chien à 3 pattes appelé Whiskey, à ses fans sur Instagram. L’animal avait perdu un membre après un accident avec un camion, avant d’être placé en refuge.

Révélée dans la série « Veronica Mars » où elle jouait le rôle-titre, mais aussi dans « House of Lies » ou encore « The Good Place », Kristen Bell est aussi une grande amoureuse des chiens. Elle vient surtout en aide à ceux en difficulté, puisqu’elle en avait déjà adopté plusieurs dans des refuges par le passé et en avait accueilli d’autres pour les préparer à l’adoption.

L’actrice américaine de 40 ans a récemment présenté son nouvel ami canidé sur son compte Instagram. Whiskey vient, lui aussi, d’un refuge et avait vécu une expérience traumatisante, qui a l’a d’ailleurs privé d’une patte, comme le rapporte People. Il avait, en effet, été renversé par un camion, lui occasionnant une blessure grave au membre en question, qui avait ensuite dû être amputé.

Whiskey s’est déjà fait une place de choix dans la famille

C’est ce qu’elle a expliqué dans sa publication où elle souhaite la bienvenue à Whiskey, que l’on peut voir sur une série de 3 photos. L’un de ces clichés le montre endormi aux côtés de Frank, l’autre chien de la native du Michigan, sur les genoux de leur maîtresse.

Elle explique également que toute la famille est heureuse de l’arrivée de Whiskey ; son mari Dax Shepard, ainsi que leurs filles Lincoln et Delta, âgées respectivement de 7 et 6 ans.

A lire aussi : Un Husky et un bébé entrent en compétition pour obtenir l'attention de leurs parents (Vidéo)

Celle qui prête sa voix au personnage d’Anna dans « La Reine des neiges » avait été endeuillée, il y a 5 mois, par la disparition de sa chienne Barbara. Cette dernière avait succombé à une infection intestinale grave, causée par un parasite appelé Giardia intestinalis.