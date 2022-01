L'actrice Jenna Dewan se voit offrir un chiot qui l'aide à guérir son coeur brisé après le décès de son chien

La famille de Jenna Dewan s’agrandit. Le compagnon de l’actrice a adopté un chien dans un refuge californien en guise de cadeau d’anniversaire.

Jenna Dewan a eu droit à une belle surprise à l’occasion de son 41e anniversaire, le 3 décembre. Son fiancé lui a offert un chien adopté au refuge Wagmor Pet Rescue, situé à Studio City en Californie, rapporte People.

L’actrice, danseuse et mannequin et son compagnon Steve Kazee avait été endeuillés par le décès de leur chienne Violet Mae, survenu 5 mois plus tôt. L’arrivée de Wylie, leur nouvel ami à 4 pattes, a été annoncée par Jenna Dewan et l’acteur et chanteur sur leurs comptes Instagram respectifs.

La vedette de la série « Soundtrack » l’a fait en postant une vidéo à la fois tendre et amusante. La séquence débute par un « lip sync » où la voix qu’elle emprunte promet de ne pas adopter d’autre chien, puis s’enchaîne sur une étreinte avec Wylie. On l’entend alors dire « je l’ai fait ».

Un chiot secouru sur le bord d’une route

Jenna Dewan explique que Wylie faisait partie d’une portée de chiots découverte sur le bord d’une route et prise en charge par Wagmor Pet Rescue.

Steve Kazee a, lui aussi, souhaité la bienvenue au chien sur le réseau social, postant plusieurs photos du nouveau membre de la famille.

Il y précise qu’il n’était pas sûr d’adopter à nouveau après la perte de Violet mais, que, aujourd’hui, il peut « ressentir sa présence » à travers Wylie. Le couple a rendu hommage à Wagmor Pet Rescue pour le travail formidable qu’effectue l’association en faveur des canidés en difficulté.