L'acteur Leonardo DiCaprio révèle avoir sauvé la vie de ses chiens en sautant dans un lac gelé !

L'acteur Leonardo DiCaprio a réalisé un acte héroïque : il s'est jeté dans l'eau glacée d'un lac, pour secourir ses 2 chiens. Ce sauvetage a été révélé lors d'une interview donnée à Entertainment Weekly.

Leonardo DiCaprio a rejoué la scène culte de Titanic malgré lui, dans laquelle Jack et Rose se retrouvent dans l'eau glacée de l'océan. Cette fois-ci, le héros n'a pas eu besoin de se sacrifier pour une belle jeune femme.

La star hollywoodienne a véritablement plongé dans un lac, dans le but de secourir ses Huskies. Jack et Jill, les 2 boules de poils, sont tombés accidentellement dans l'eau froide l'un après l'autre, au cours du tournage du film Don't look Up : Déni cosmique, qui sortira le 24 décembre 2021 sur Netflix. Cette anecdote a particulièrement marqué les collègues de l'acteur, dont Jennifer Lawrence.

Une anecdote de tournage qui sort du lot

La seconde tête d'affiche du prochain film d'Adam McKay, a raconté ce souvenir insolite avec Leonardo DiCaprio, lors d'une interview donnée à Entertainment Weekly. « L'un des chiens est tombé dedans et il a sauté dans le lac gelé pour le sauver, a expliqué celle qui a interprété Katniss Everdeen dans la saga Hunger Games, dès qu'il a poussé le chien hors de l'eau, l'autre a sauté dedans. »

L'acteur oscarisé a déclaré que ses compagnons à 4 pattes « ne comprenaient pas le concept d'un lac gelé » car ils vivent en Californie. Le réalisateur du long métrage, également présent à la table ronde, a décrit avec humour les animaux de la star comme des « tornades absolues ».

Heureusement, il y a eu plus de peur que de mal. Cette péripétie étonnante restera gravée dans la mémoire des membres du tournage !

Les Huskies sont des membres de la famille

Les Huskies partagent le quotidien de Leonardo DiCaprio et de sa petite amie, le mannequin Camila Morrone, depuis 2020, rapporte Page Six. Un troisième chien, nommé Sally, fait également partie de la famille.

A lire aussi : La relation magique établie entre un Golden Retriever et un dauphin

Héros derrière l'écran, le comédien de 47 ans l'est également dans la vraie vie. En plus d'avoir sauvé ses partenaires canins, Leonardo DiCaprio a porté secours à un homme tombé d'un yacht à Saint-Barthélemy, en décembre 2019.