Journée mondiale du chien au travail : DoggyWorky sensibilise sur le rôle essentiel de nos fidèles compagnons dans l'évolution des attentes professionnelles

Le saviez-vous ? Le 20 juin est la journée internationale du chien au travail. À cette occasion, l’entreprise DoggyWorky – qui accompagne les entreprises dog-friendly pour encadrer et sécuriser la présence des toutous au bureau – lance un appel aux professionnels et aux décideurs. Non, le « dog at work » n’est pas une simple tendance, mais bel et bien un véritable enjeu RH et sociétal ! On vous explique.

Au fil des années, la place du chien a considérablement évolué, à tel point qu’il est désormais considéré comme un membre à part entière de la famille par une grande partie des Français. Cet animal aux multiples qualités, qui partage la vie de l’être humain depuis des millénaires, se démarque généralement par sa fidélité à toute épreuve. Meilleur ami de l’Homme, il a un impact positif sur sa santé mentale au quotidien. Mais qu’en est-il au bureau ?

Comme le rappelle DoggyWorky, 62 % des propriétaires d’animaux de compagnie « aimeraient emmener leur chien au travail » ; et « 9 % des entreprises sont dog-friendly » (sources : CSA Centrale Canine 2024 / Ipsos Royal Canin 2023).

Dans un entretien accordé à Woopets en octobre 2024, la fondatrice Astrid Belfer (ex-ingénieure spécialisée en management des risques) mettait en avant les bienfaits du dog at work, dont une amélioration du bien-être des collaborateurs, une augmentation de la productivité, une baisse de l’absentéisme, mais aussi une meilleure sociabilisation de l’animal. De plus, cette pratique permet de démontrer que nos compagnons à 4 pattes sont de puissants catalyseurs sociaux.

« Un levier de performance humaine et d’attractivité »

Selon le Baromètre FACCO-ODOXA 2024, 9,9 millions de chiens ont posé la patte dans nos chaumières. En règle générale, nos boules de poils adorées nous accompagnent 10 à 15 ans sur le chemin de la vie, alors qu’une carrière dure 40 à 50 ans. Pour de nombreux collaborateurs, elles ne représentent pas de simples « accessoires de vie personnelle, mais un pilier affectif, une source de stabilité, un soutien émotionnel, y compris dans les moments professionnels », souligne DoggyWorky dans un communiqué.

Aujourd’hui, la présence de Médor et de ses congénères au bureau incarne l’évolution des attentes des collaborateurs et un changement de société. Si elle est correctement encadrée, « elle peut devenir un véritable levier de performance humaine et d’attractivité », estime DoggyWorky.

Toutefois, ce sujet ne questionne pas uniquement la place du chien, ses bienfaits et le bien-être animal. En plus de la santé mentale, de la cohésion d’équipe et de l’organisation des espaces, il nous interroge aussi sur les obligations de l’employeur qui, rappelons-le, sont de l’ordre de :

La sécurité et de la santé (L4121-1).

De l’évaluation des risques (L-4121-2).

De l’hygiène et de la propreté (R4228-1).

De la responsabilité pénale et civile.

Et si vous emmeniez votre compagnon à 4 pattes au travail ?

« Le chien au travail, ce n’est pas un coup de com. C’est un sujet RH à part entière. Il concerne le DUERP [document unique d'évaluation des risques professionnels], les conditions de travail, la prévention des risques, le climat social. Cela ne s’improvise pas », déclare Astrid Belfer. À l’heure actuelle, aucun texte de loi ne fait référence au dog at work.

Afin d’accompagner les entreprises dog-friendly dans l’encadrement et la sécurisation liés à la présence des chiens au bureau, DoggyWorky met à disposition :

Un diagnostic gratuit de la politique dog-friendly.

Une charte « Bien-être animal en entreprise ».

Des témoignages d’entreprises pionnières et des partenaires experts.

Un dossier complet sur les enjeux QVCT (qualité de vie et des conditions de travail), juridiques, RH et de santé mentale.

Inspirée par le « Take Your Dog To Work Day » des États-Unis, la journée mondiale du chien au travail vise à encourager les chefs d'entreprise et leurs collaborateurs à s'ouvrir davantage à cette pratique dog-friendly. Une belle occasion d'élargir ses horizons et d'en apprendre plus sur cette démarche au poil !

Plus d’infos sur doggyworky.fr.