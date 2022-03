Jeux paralympiques : une skieuse de fond autrichienne gravit les marches du podium et offre une médaille à son chien guide (vidéo)

Monter sur le podium est un moment inoubliable pour tout athlète. Il s'agit de l'aboutissement d'années de travail acharné, de sueur et de dévouement. La skieuse de fond Carina Edlinger a vécu ce grand moment lors des Jeux paralympiques d'hiver de 2018. La sportive malvoyante a remporté la médaille de bronze lors de l'épreuve de ski de fond de 7,5 km en classique.

© Lintao Zhang / Getty

La jeune femme est donc montée sur le podium avec son guide, Lorenz Josef Lampl, ainsi que son fidèle compagnon à 4 pattes répondant au nom de Riley. Après avoir reçu sa récompense, Carina Edlinger a fouillé dans la poche de son manteau et a sorti une troisième médaille, plus petite. Elle s'est ensuite penchée vers le Labrador Retriever à la robe noire et lui a remis cette décoration. Une décoration que le chien guide a fièrement portée. Un geste vraiment touchant !

Guide dog Riley???? steals the show as #Nordic champion Carina Edlinger gets her #Gold



"Even when you have a bad day your dog still comes to you and wants to have a cuddle. He is more than gold."#Beijing2022 #WinterParalympics @NPC_Austria pic.twitter.com/wc6O9P7uiA