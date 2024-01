Jeté dans un sac plastique sur un parking de Londres, ce petit chien à 3 pattes est un miraculé de Noël

Buddy a vécu la plus horrible des expériences. Abandonné dans le froid et jeté comme un simple déchet sur un parking de Londres, ce bébé chien à 3 pattes avait peu de chances de survivre. La veille de Noël, un bon samaritain est heureusement venu à son secours.

En cette veille de Noël, un promeneur de chiens a décidé d’emmener ses petits protégés faire une balade matinale vers la réserve naturelle des Tottenham Marshes dans le nord de Londres (Royaume-Uni). Vers 10 h, alors qu’il se trouvait sur le parking du parc, ce promeneur a repéré quelque chose d’inhabituel. En s’approchant, il a eu le cœur brisé.

Une découverte déchirante

À l’intérieur d’un sac en plastique, l’homme a découvert un adorable chiot à 3 pattes à la robe bringée. Après avoir mis en sécurité le petit chien, il a immédiatement donné l’alerte en appelant la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), une association caritative pour le bien-être animal.

© RSPCA

Nicola Thomas, l’agent de la RSPCA qui enquête pour l’organisation caritative, a déclaré à Metro : « Ce charmant petit gars a été délibérément abandonné, attaché dans un sac de transport islandais. S’il n’y avait pas eu la bienveillance de ce passant qui nous a donné un coup de main, nous aurions peut-être eu un résultat différent. »

© RSPCA

Un petit chien en piteux état

Abandonné de la plus cruelle des façons, le chiot a été nommé Buddy par les sauveteurs.

« Cela a dû être une expérience très effrayante et déroutante pour lui et c’est juste très triste de voir un jeune chien être mis de côté sans pitié et laissé dans des circonstances comme celles-ci, surtout la veille de Noël. », s’est lamenté l’agent de la RSPCA.

© RSPCA

Dès sa prise en charge, Buddy a été emmené à l’hôpital vétérinaire de l’association, où il a reçu les soins dont il avait besoin. Le petit chien était un peu en sous-poids, il lui manquait une patte ainsi qu’une partie de sa patte arrière à cause d’une malformation.

Désormais en sécurité et entouré d’affection, Buddy se remet doucement de son horrible expérience.

La RSPCA a lancé un appel à l’information pour en apprendre un peu plus sur l’histoire du pauvre chiot. L’association demande ainsi à toute personne qui reconnaît le petit chien ou qui sait d’où il vient de contacter ses agents.

Ce cruel abandon survient à un moment où la RSPCA signale que les incidents d’abandon d’animaux ont atteint leur plus haut niveau en 3 ans. Certains toutous n’ont hélas pas la chance de croiser un bon samaritain. Buddy, lui, est un véritable miraculé.