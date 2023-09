Après des débuts difficiles, une chienne à 3 pattes se lance dans la quête du royaume de ses rêves

Certains animaux démarrent la vie sans tracas, en pleine santé et sans jamais manquer d’amour. Pour Llammy, cela fut plus difficile : cette chienne d’un an est arrivée dans un refuge britannique en piteux état, à tel point que les bénévoles la comparaient à un « agneau ».

Un séjour dans un centre de réhabilitation

Rapidement, Llammy a dû subir plusieurs opérations, dont une amputation de la patte avant, indispensable pour assurer sa guérison. Elle a ensuite rejoint le centre de réhabilitation de la Bromsgrove Blue Cross, où les bénévoles ont répondu à tous ses besoins. Néanmoins, ils étaient conscients qu’un foyer d’accueil serait un meilleur environnement pour elle.

Blue Cross

« Nous savions que cela l’aiderait dans son parcours et lui permettrait de retrouver confiance en elle, explique Caroline Oram, membre de la Bromsgrove Blue Cross, au Mirror. Le placement en famille d'accueil est vital pour certains de nos animaux, car il arrive que notre centre de réadaptation ne soit pas l'endroit idéal pour eux. »

Un royaume pour une « princesse »

Llammy a ainsi rejoint le foyer d’Amy, où elle a été traitée comme une véritable « princesse ». « Elle était si affectueuse et ne voulait rien d’autre que de se blottir contre Amy et de recevoir tous les soins dont elle avait besoin pour se rétablir, poursuit Caroline. Elle ne s'est pas laissée arrêter par ses 3 pattes et il était clair que c'était une petite fille effrontée qui voulait profiter de la vie, en s’amusant avec ses jouets. »

Le foyer de ses rêves

Une fois en meilleure posture, Llammy a été proposée à l’adoption. Une jeune femme nommée Megan est tombée sous son charme, et a choisi de lui offrir le foyer de ses rêves en juillet dernier. Celle-ci est revenue avec émotion sur les premiers instants qu’elles ont partagés ensemble.

Blue Cross

« Au début, mes parents n'étaient pas convaincus, mais elle est maintenant la petite princesse de papi et mamie, et ce n’est pas plus mal, sourit Megan. Maintenant qu'elle a pris du poids et que ses poils ont repoussé, elle a l'air complètement différente. N’avoir que 3 pattes ne la gêne pas au quotidien. Entre les promenades, les jeux et sa salsa à l'heure du goûter, elle adore la vie et c'est formidable de l'avoir avec nous. Nous ne pourrions pas rêver d'un meilleur compagnon ! »