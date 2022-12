"Je ne remercierai jamais assez tout le monde" : un propriétaire canin soulagé après le sauvetage de son chien coincé au fond d'un canyon

Un chien tombé dans une crevasse après une fugue de plusieurs jours a été secouru par 2 équipes de sauveteurs, rapportait ABC7.

Tout avait commencé avec une simple promenade qui a mal tourné. Jim Murphy se baladait en compagnie de ses 2 chiens, dont Smokey, près de chez lui à Malibu (Californie). Les canidés étaient parvenus à se libérer de leurs laisses et à s’échapper en courant. Le plus petit des 2 avait été retrouvé rapidement, à l’inverse de son grand congénère.

Smokey était perdu quelque part sur les monts Santa Monica, et l’y chercher revenait à essayer de trouver une aiguille dans une botte de foin.

Jim Murphy avait demandé l’aide de Dog Days Search & Rescue, une association locale réunissant des sauveteurs de chiens bénévoles. Il restait cependant sans nouvelles de son ami à 4 pattes jusqu’au vendredi 11 novembre, soit une semaine après sa disparition.

Ce jour-là, des riverains l’ont contacté pour lui annoncer qu’ils venaient d’apercevoir Smokey. Le chien se trouvait 60 mètres plus bas, au fond d’un canyon très difficile d’accès. La mission qui attendait les membres de Dog Days Search & Rescue était des plus ardues. Heureusement, ils ont été rejoints par les secouristes spécialisés de la Malibu SAR, l’équipe de recherche et de sauvetage du département du shérif de Malibu.

Un chien épuisé, mais soulagé d’avoir été sauvé

Au bout de 2 heures d’efforts, ils ont réussi à atteindre Smokey, puis ont pu le remonter à la surface. « Lorsque nous étions assis là à attendre que l'équipe descende, nous avons entendu des coyotes et à plusieurs reprises, il s'est redressé et a grogné une certaine direction donnée. Je ne sais pas s'il aurait survécu une autre nuit », estimait Neal Thornhill, l’un des sauveteurs de la Malibu SAR.



Malibu Search and Rescue Team (Malibu SAR) - LASD / Facebook

Smokey était fatigué, mais clairement soulagé d’avoir été sauvé et d’avoir retrouvé son maître. Jim Murphy, lui, est reconnaissant envers les héros du jour. « C'est comme un miracle […]. Je ne remercierai jamais assez tout le monde », a-t-il déclaré.

