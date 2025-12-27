« J'ai passé d'innombrables nuits blanches à m'inquiéter pour elle », une femme sauve un chiot d’un mois et lui offre un avenir (vidéo)

Si Megan Novak n’avait pas trouvé cette petite boule de poils, que serait-elle devenue ? Cette Californienne, qui possède une résidence à Hawaï, a récemment porté secours à un chiot découvert seul dans un pré. Grâce à ce sauvetage, le jeune animal a eu la vie sauve et peut désormais grandir dans des conditions optimales.

Dans une vidéo publiée sur Instagram et relayée par le média Newsweek, Megan Novak montre le sauvetage d’un chiot réalisé à Hawaï. La boule de poils minuscule, âgée entre 4 et 6 semaines environ, a été découverte seule dans un pré situé non loin de sa maison. « Transie de froid et couverte de puces », elle avait grandement besoin de soins.

En plus de l’avoir mise en sécurité, la bonne samaritaine et les membres de sa famille ont effectué des recherches dans l’espoir de retrouver sa maman, ainsi que ses éventuels compagnons de portée. Malheureusement, aucun autre chien n’a été aperçu dans les environs.

© @megannovak / Instagram (capture d'écran)

Un nouveau départ dans la vie

Désireuse d’offrir ce qu’il y a de meilleur pour le chiot femelle, baptisé Milky, Megan l’a installé dans un endroit douillet et lui a prodigué de nombreux soins dans la nuit qui a suivi son sauvetage. Le lendemain matin, la jeune chienne s’est réveillée pleine d’énergie et a remué la queue pour la première fois !

Plus tard dans la journée, ses sauveurs ont consulté le vétérinaire pour obtenir des conseils personnalisés et du lait maternisé (dans leur région, aucune clinique vétérinaire n’est ouverte 24 heures sur 24, d’où cette visite le lendemain).

Enfin en sécurité et choyée, la boule de poils peut tirer un trait sur les épreuves du passé. Grâce à ce sauvetage, elle a trouvé le foyer de ses rêves !

© @megannovak / Instagram (capture d'écran)

« Tu es un ange »

Comme le révèlent nos confrères d’outre-Atlantique, Megan et ses proches n’ont pas tardé à décider du sort de leur petite protégée. Pour eux, la réponse était évidente.

« Elle s'appelle Milky et nous l'avons ramenée d'Hawaï en Californie. Nous sommes sa famille pour toujours, a déclaré Megan, j’ai réalisé et partagé cette vidéo, car retrouver et sauver ce petit chiot a été une expérience très émouvante. J'ai passé d'innombrables nuits blanches à m'inquiéter pour elle, espérant que tous nos efforts lui permettraient de survivre. »

Sur Instagram, de nombreux internautes ont félicité la jeune femme et sa famille. « Bravo ! Comment résister à un tel concentré d’amour ? », commente l’un d’entre eux. « Tu es un ange », écrit une autre utilisatrice.

« Réaliser cette vidéo a été une véritable libération émotionnelle pour moi. Je l'ai publiée en espérant qu'elle montrerait aux gens ce que ces pauvres animaux de refuge endurent avant d'être secourus, conclut Megan, je suis très touchée par les réactions […]. Les réseaux sociaux peuvent être un espace très négatif, et c'est agréable de voir que les commentaires sont tous empreints d'amour et de positivité. »