Isla, chienne de recherche, est lancée sur les traces d'un couple perdu en montagne et ne déçoit pas

2 randonneurs s’étaient égarés après avoir gravi un sommet montagneux, et l’un d’eux était en proie à une crise de panique. Pour localiser le couple en détresse, l’équipe de secours a déployé son meilleur atout : Isla la Border Collie.

Le premier sauvetage de l’année réalisé par l’unité de secours en montagne Keswick Mountain Rescue Team est à mettre à l’actif de sa chienne Isla. C’est, en effet, grâce à elle qu’un couple a été retrouvé sain et sauf après s’être perdu, rapportait la BBC.

L’équipe de sauveteurs avait été contactée le dimanche 1er janvier 2023 en fin d’après-midi au sujet d’un duo de randonneurs qui ne parvenaient pas à retrouver le chemin du retour.

Ceux-ci avaient gravi le versant nord du Scafell Pike, sommet montagneux du nord-ouest de l’Angleterre, sans encombre. C’est en redescendant par l’ouest que les choses se sont compliquées pour le couple, qui s’est perdu du côté de Wasdale.

La nuit était tombée et ils n’avaient aucun moyen de se réorienter. Ils n’ont eu d’autre choix que d’appeler le service de secours local. 9 membres de la Keswick Mountain Rescue Team et leur chienne de recherche, Isla la Border Collie, ont été envoyés sur les lieux.



Keswick Mountain Rescue Team / Facebook

« Sans Isla, nous ne les aurions sans doute pas retrouvés »

Ils ont d’abord ratissé le secteur de Styhead Tarn plus au sud, sans succès, puis ont changé de zone. Isla est alors soudain partie en courant, avant de dévaler un ravin et se mettre à aboyer. Elle venait de retrouver les 2 personnes égarées. L’une d’elles était d’ailleurs en pleine crise de panique ; l’intervention de la chienne était donc d’autant plus salutaire.



Keswick Mountain Rescue Team / Facebook

« Sans Isla, nous n’aurions sans doute pas retrouvé le couple car il était caché dans un ravin escarpé, loin des sentiers », indiquait un porte-parole de l’équipe de secours.

Le couple a été guidé jusqu’à Seathwaite, où il a pu se remettre de sa mésaventure. L’opération aura duré près de 4 heures.

Dans une vidéo (en anglais) postée 4 jours plus tard, le maître-chien Martin Bell est revenu sur ce sauvetage et sur le rôle crucial joué par Isla