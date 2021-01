Interpellé par des gémissements, un policier sauve un chien abandonné sous un froid glacial dans une benne à ordure et l'adopte

Quelqu’un avait abandonné et enfermé un chien de moins d’un an dans une benne à ordures. Heureusement, l’animal a fini par être retrouvé et secouru par un policier. Tombé sous le charme du canidé, ce dernier a décidé de l’adopter.

Ce récit relayé par I Love My Dog So Much commence de la plus triste des manières, mais se termine très bien pour le protagoniste, un chien en l’occurrence.

Le lendemain d’une violente tempête de neige, la police de Carlisle, en Pennsylvanie, avait été appelée à porter secours à un animal enfermé dans une benne à ordures. Quand le caporal Josh Mulhollan s’est rendu sur les lieux, il y a découvert un chien.

Le pauvre canidé, dont l’âge a été estimé à 11 mois, était transi de froid. Il grelottait, avait perdu une partie de ses poils et était mal en point à cause des déchets qu’il avait dû manger pour ne pas souffrir de la faim. Il n’avait pas d’autre choix, puisqu’il ne parvenait pas à sortir de la benne, qui ne s’ouvrait que par le haut.

Il ne faisait aucun doute qu’il s’agissait là d’un acte délibéré. L’animal n’aurait pas pu ouvrir le couvercle ni se hisser dans la grande poubelle tout seul.

Dès que leurs regards se sont croisés, Josh Mulhollan a compris que ce chien lui était destiné. Il a d’ailleurs appelé sa femme Kristen pour lui demander si elle était d’accord pour que le couple l’adopte. Ce qu’elle a accepté sans hésitation.

Le policier et son épouse sont ainsi devenus les nouveaux parents de ce quadrupède miraculé. Ils l’ont appelé Koda.